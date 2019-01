Polák s mandarinkou a Němci v džínách: Turisty zachránila zavřená Labská bouda

Labská bouda, která se momentálně rekonstruuje, bude zavřená do května. Na facebookém profilu zařízení je navíc uvedeno, aby jej turisté v této době nenavštěvovali. Jenže to zřejmě netušilo osm turistů, kteří se tento týden do boudy dostali.

Polák neměl dostatečné zásoby, v batohu měl pouze pár mandarinek, Němci nebyli řádně oblečeni. Turistům se povedlo dostat dovnitř, měli štěstí, že tam zrovna někdo byl.

„Ten den tam zrovna jel náš pracovník, aby upevnil okna před silným větrem a vyházel sníh. Našel tam prvního turistu, pak se tam začali scházet další,“ řekla iDnes.cz spolumajitelka Klára Sovová.

Nezvaní hosté snědli dělníkům zásoby

V budově je momentálně pouhých sedm stupňů. Polský turista byl v chatě údajně tři dny, protože se bál sejít dolů. Musela si pro něj dojet horská služba, což potvrdil i náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa, kterého o záchranu požádala polská strana. Další výprava v Labské boudě pouze přespala a sešla sama do města.

Dělníci, kteří na rekonstrukci Labské boudy pracují, ale přišli o všechny zásoby, nezvaní hosté je snědli.

Spolumajitelka upozornila, že v budově nefungují záchody a neteče voda. Turisté tam mohli umrznout, pokud by je nikdo nenašel.