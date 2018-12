Vánoční kalorická bomba: 10 rad lékařky jak zkrotit žaludek, žáhu i žlučník

Léčivý účinek mají samozřejmě obklady. „Na žlučníkový záchvat pomáhá kromě hladovky také studený obklad v místě největší bolesti. Nejčastěji se bolest projevuje v pravém podžebří, kde se žlučník schovává u jater,“ vyjádřila se Velátová. Studený obklad je první pomocí při žlučníkovém záchvatu, lékaři se ale shodují, že pokud bolest neustoupí, člověk by neměl váhat navštívit lékaře.

Co se týče teplých obkladů, po těch by měl člověk sáhnout při nadýmání a při menstruačních bolestech. Teplé obklady totiž podporují prokrvování, zatímco ty studené zmírňují otoky a pomáhají znecitlivovat poškozenou a bolavou tkáň. „Obklady, ať už teplé nebo studené, se nesmí pokládat přímo na kůži. Proto je důležité mokrý ručník ještě zabalit do látky nebo igelitu," dodává lékařka.