Horníky uctí na půlnočních mších. OKD obnoví těžbu v zasaženém dole po Vánocích

Památku třinácti horníků, kteří ve čtvrtek zemřeli při výbuchu metanu a následném požáru v Dole ČSM ve Stonavě na Karvinsku, dnes večer uctí lidé na půlnočních mších ve Stonavě na Karvinsku i v Ostravě. Ve Stonavě bude dokonce oltář svaté Barbory, patronky horníků, střežit hlídka v hornických uniformách. ČTK to řekl stonavský farář Roland Manowski. Těžba uhlí v severní lokalitě Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku bude obnovena 27. prosince. Speciálními hrázemi zůstane na několik týdnů uzavřen jen prostor, který ve čtvrtek odpoledne zasáhl výbuch metanu a následný požár.

„Mše budou dvě. Dnes ve 21:00 a v úterý pak v 10:15. Je to proto, že ne každému vyhovuje večerní čas,“ řekl Manowski. Dodal, že půjde o vánoční mše. „Ale tato tragédie do Vánoc vstoupila. Proto to chci spojit,“ řekl. O neštěstí 13 horníků a smutku jejich rodin bude proto mluvit ve svém kázání. Citovat bude i z kondolenčního dopisu, který farnosti zaslal katovický arcibiskup Wiktor Skworc. Ten promluvil i v neděli na mši v Katovicích.

„Náš region má silnou hornickou tradici. Proto nás neštěstí v dole na Karvinsku tak zasáhlo,“ řekl arcibiskup. Znovu se podle něj ukázalo, jak je práce v podzemí nebezpečná. „Povolání horníka je těžké. Když jede klecí dolů, nikdy neví, zda vyjede i nahoru,“ řekl. Podle něj je nutné podrobně prošetřit, co bylo příčinou této tragédie. „V duchu jsme s rodinami mrtvých horníků,“ doplnil.

Ke klidným oslavám Vánoc a konce roku vyzval obyvatele Stonavy starosta Ondřej Feber (ANO). „Dal jsem výzvu naším občanům, aby letošní vánoční svátky a přechod do nového roku, pokud možno, oslavovali spíše zamyšlením, bez petard a ohňostrojů,“ řekl ČTK Feber. Obec určitě připraví i pietní akt. Hovořit o jeho konkrétní podobě je podle starosty ale předčasné.

Tradiční půlnoční mše o Štědrém večeru v Katedrále Božského Spasitele v Ostravě se bude také sloužit za oběti důlního neštěstí, uvedl mluvčí ostravsko-opavského biskupství Pavel Siuda. „Zpráva o důlním neštěstí v dole ČSM ve Stonavě nás hluboce zasáhla, o to více, že nastala v této předvánoční době. Vyjadřujeme svou upřímnou soustrast všem pozůstalým po obětech neštěstí a zahrnujeme ve svých modlitbách všechny oběti, zraněné a také rodiny, které neštěstí zasáhlo,“ uvedli biskup František Václav Lobkowicz a pomocný biskup Martin David.

K pietě za horníky se už dříve připojila řada měst. V Karviné zrušilo sobotní a nedělní program vánočních trhů. V Bohumíně se zase neuskuteční dnešní Štědrovečerní ohňostroj. V Ostravě v v pátek zhasly světelné dominanty města - Věž nové radnice, Sýkorův most a Bolt Tower v Dolní oblasti Vítkovice (DOV). V (hornickém muzeu) Landek Parku u správní budovy bývalého Dolu Anselm visí černý prapor a hornická vlajka na půl žerdi.

Stav zraněných horníků se mírně zlepšil

U kriticky zraněného horníka z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku se objevily náznaky drobného zlepšení. Jeho stav je ale nadále kritický. Mírně se zlepšil i stav druhého popáleného horníka. ČTK to dnes řekla mluvčí Fakultní nemocnice v Ostravě Naďa Chattová.

Vážněji zraněný horník má hluboké popáleniny přibližně na polovině těla. „Zůstává dál v kritickém stavu. Jsme ohledně prognóz opatrní. Můžeme ale říct, že se objevují náznaky drobného zlepšení,“ řekla mluvčí. Stav druhého horníka je stabilizovaný. „I zde jsme ale zaznamenali mírné zlepšení,“ řekla.

OKD obnoví těžbu po Vánocích

Těžba uhlí v severní lokalitě Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku bude obnovena 27. prosince. Speciálními hrázemi zůstane na několik týdnů uzavřen jen prostor, který ve čtvrtek odpoledne zasáhl výbuch metanu a následný požár. ČTK to dnes řekl mluvčí těžební společnosti OKD Ivo Čelechovský.

„Dnes ráno rozhodl vedoucí likvidace havárie o ukončení havarijního stavu v oblasti postižené výbuchem metanu. Oblast 29. sloje byla uzavřena výbuchuvzdornými hrázemi a je inertizována dusíkem. V průběhu několika týdnů zde budou prováděna pouze kontrolní měření koncentrací plynů ze zavedených sond,“ uvedl Čelechovský. Uzavřený prostor má podle něj rozlohu přibližně 500 krát 500 metrů.

Ve čtvrtek 27. prosince bude v souladu s původním harmonogramem obnoveno fárání horníků do zbývajících částí Dolu ČSM Sever, které nebyly zasaženy čtvrtečním neštěstím, uvedl Čelechovský. V dole ve dvou směnách pracuje zhruba 800 horníků. Všichni po čtvrtečním neštěstí museli zůstat doma, pobírají 100 procent platu.