Autoškoly přiznávají úpadek výuky. Kdy ministerstvo zatočí s bujícími podvody?

Kvalita výuky pro získání řidičského průkazu upadá, přiznává Asociace autoškol ČR. A podle toho vypadá i to, jak se noví řidiči chovají za volantem. Žáci raději sáhnou po levnějším kurzu, kde však dochází k různým podvodům, jako je krácení hodin absolvovaných za volantem nebo malé porci teoretické výuky. Podle ředitele asociace Marka Horázného chybí lepší kontrola ze strany ministerstva dopravy. Jenže to tvrdí, že novela zákona o autoškolách teď není prioritou.

České autoškoly patří k nejlacinějším v Evropě. Cena běžného kurzu začíná na 6500 korunách za řidičák na osobní automobil. Nízká cena, na kterou slyší žáci, ale nutí autoškoly snižovat úroveň výuky a šidit počet odučených hodin. Samotní provozovatelé autoškol přitom stát žádají, ať zpřísní pravidla a začne výuku pořádně kontrolovat.

„S autoškolami to řešíme, ale v tuto chvíli máme jiné priority, připravujeme novelu, která by urychlovala výstavbu silnic, novelu bodového systému, kdy se dostane na autoškoly, přesně neřeknu,“ sdělil Blesk Zprávám ředitel odboru komunikace ministerstva dopravy Jakub Stadler a doplnil: „Jde nám hlavně o tu kvalitu výuky, aby řidič odcházel do provozu připravený.“

Podle Asociace autoškol ČR ovšem ministerstvo neraguje tak rychle, jak by chtěli. Poslali proto na úřad otevřený dopis. Další detaily uvedl šéf Asociace autoškol ČR Ondřej Horázný.

Co je problémem pro fungování autoškol z hlediska vaší asociace?

Máme stanoveno spoustu povinností, ale nikdo je nekontroluje, tedy je tu naprosto nefunkční státní dozor. Dále je to nekalá soutěž, kdy provozovatelé autoškol žákům buďto rovnou slibují, že za méně peněz odjedou méně hodin, nebo jim to ani neslíbí a nabídnou jim nízkou cenu. A především praktický výcvik probíhá takovým způsobem, že dvouhodinovka netrvá devadesát minut, ale šedesát, nebo jezdí v autě tři žáci zároveň, vystřídají se po půl hodině, učitel jim ale napíše dvě hodiny. Těch podvodných metod je více.

A neměli by to vyžadovat samotní žáci autoškol?

Ti žáci, když se ten učitel k nim chová slušně a mile, to v důsledku skousnou. Když nakonec ten řidičák nějakým způsobem udělají.

Co je dalším problémem vaší kritiky?

Další věc jsou technické podmínky. Kdy minimálně, co se týká učeben, jejich vybavení, jejich používání, má řada autoškol jen virtuální učebny někde ve školách. Nemají žádné kanceláře, nic. S žáky se ti instruktoři schází někde u metra a ti žáci ani neví, kde ta autoškola je.

Co by podle vás situaci zlepšilo? Zvýšení kontrol?

V tom pojetí, jak se provádí kontroly dnes, se kontrolují jen papíry. Kvalita se kontroluje v podstatě jedině u zkoušek. Jediné, co se dá kontrolovat, je, jestli ten žák dostane správné množství hodin. Ale to se nedá zkontrolovat. Takže když přijde nějaká kontrola do autoškoly, tak co kontroluje? Jedině se to dělá zpětně z těch papírů a ty papíry obvykle vždycky sedí.

Jak to tedy dělat jinak?

Z hlediska toho, co jsme viděli, jak se to dělá ve světě, nemusíme chodit daleko. V Portugalsku a na Slovensku je řešením elektronická evidence. Mám tím na mysli GPS sledování hodin tak, aby každá ta hodina byla přesně zaznamenaná. A samozřejmě, když bude trvat méně než 45 minut, tak se to jindy nahradí. Zkrátka tak, aby ten žák opravdu musel absolvovat osmadvacetkrát 45 minut.

Plus bych tam dal ještě nějaký kilometrový limit, aby to nemohli odestát někde v koloně. A dřív by se ten výcvik technicky nesměl dát ukončit, dokud by ho žák neabsolvoval. Na to nepotřebujeme žádné kontroly, protože si to ten systém kontroluje sám. Zalogovat by se do toho systému mohl přitom jen jeden z těch žáků.

Oslovili jste s tímto nápadem ministerstvo dopravy?

S ministerstvem jsme nějakým způsobem komunikovali, momentálně je míč na jejich straně. My jsme pořádali dva semináře. První se týkal minimálních požadavků na autoškoly, druhý možného zavedení komory autoškol, to je myšlenka, s kterou původně přišlo ministerstvo.

My se rozhodli uspořádat seminář, pozvali jsme je tam, všichni se nám omluvili, že mají důležitější úkoly, takže teď čekáme z jejich strany na nějakou reakci. Komora je jednou z možností, která by mohla výrazně zlepšit fungování autoškol, podobně jako například lékařská a advokátská komora má určitou pravomoc, protože je to v jejich zájmu, aby ten obor fungoval, stát to zas tolik nezajímá.

A co ministerstvo na to?

Čekáme na jejich reakci. Napsali jsme jim otevřený dopis, co na semináři bylo, čekáme na to, jak budou reagovat. Původní myšlenka vznikla na ministerstvu, my jsme se jim ozvali, měli jsme na to téma mít nějakou schůzku, ta se nekonala ne z důvodů na naší straně. Teď čekáme, jak budou na naši iniciativu reagovat. Ta myšlenka je řadě autoškol blízká.

Co přináší podcenění výuky do toho, jak se noví řidiči chovají v provozu?

Kvalita výuky má i vliv na to, jak ti lidé řídí potom. Ta výuka vypadá trochu jinak ve velkoměstě jako je Praha, než někde na malých městečkách a ve vesnicích. Je to otázka míst, kde se zkouší, 205 míst na zkoušení v každé pověřené obci je podle mě moc. V některých těch obcích není tak dostatečný provoz, aby ta zkouška mohla být na stejné úrovni, jako je třeba v krajském městě. I to by bylo třeba řešit. Ale to není věc nás autoškol, ale státu. Stát nám nalinkuje, bude se zkoušet v horní dolní, tak když bude v horní dolní autoškola, tak se tam prostě zkouší.