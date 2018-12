„Pekelná“ dálnice D1: Doprava znovu stojí, kolony v obou směrech a pracovní čety v akci

Na opravovaném úseku D1 mezi Humpolcem na 90. kilometru a Větrným Jeníkovem na 104. kilometru začaly ve středu práce na rozšíření dálnice. Firma, již objednalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), tam poslala šest pracovních čet. Uvedl to mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Kvůli posouvání provizorních betonových svodidel byla doprava na dálnici stahována do jednoho jízdního pruhu po 07:00. Auta projíždějí v kolonách v obou směrech. Práce budou na dálnici pokračovat i ve čtvrtek.

Právě ve čtvrtek by situaci kolem D1 měla řešit i Sněmovna. KDU-ČSL chtěla zařadit tento bod již v úterý, její snaha však přišla vniveč. Pobouřil ji přitom i úterní výrok ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) o tom, že modernizace dálnice pro letošek měla skončit v tomto úseku po předchozích odkladech do 16. prosince a všichni doufali, že do té doby kalamitní sníh nepřijde. „Jestli si někdo myslel, že do 16. prosince nenasněží, nevím, jak se k tomu vyjádřit, jde o hazard,“ rýpl si dnes poslanec lidovců Vít Kaňkovský.

Kilometrové kolony

„Aktuálně dosahuje kolona ve směru na Brno 6,5 kilometru a na Prahu dva kilometry,“ řekla ČTK mluvčí policie Dana Čírtková kolem 09:00. Uvedla, že na místě prací jsou čtyři policejní hlídky, které asistují stavbařům a celý dálniční úsek monitorují. Na omezení upozorňují i informační tabule na D1. Údaje o aktuální situaci v dopravě lze najít i na Twitteru. Řidiči se podle mluvčí musí obrnit trpělivostí a musí se chovat ohleduplně.

Opravy v tomto úseku dálnice nabraly zpoždění a neskončily před zimou, tak, jak měly. Auta tam pořád jezdila v zúžených jízdních pruzích. V minulém týdnu se po sněžení na D1 vytvořily kolony měřící desítky kilometrů.

Před Vánoci se dělníci stáhnou

Dělníci s technikou budou ve středu pracovat v obou směrech dálnice. Pokud práce neskončí ve čtvrtek, budou v pátek přerušeny kvůli očekávanému většímu provozu před vánočními svátky. Dělníci by se na dálnici vrátili 27. prosince.

Opravit bude potřeba i kaverny, jež vznikly pod některými panely asi na 600 metrech opravované D1. Zasahují do jednoho metru pod jízdní pás směrem od středové části dálnice. „Na začátku příštího roku tam nastoupíme, opravíme kaverny a připravíme ten úsek tak, abychom mohli dočasná betonová svodidla úplně odstranit,“ řekl ve středu mluvčí.

Původní firma dostala vyhazov

ŘSD v pondělí oznámilo, že kvůli zpoždění prací ukončí smlouvu se sdružením stavebních firem a vybere na dokončení oprav tohoto úseku dálnice jiného zhotovitele. Na právě zahájené posunutí svodidel a zasypání kaveren vybralo firmu bez soutěže takzvanou formou jednacího řízení bez uveřejnění.

Opravy mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem začaly letos v březnu. Zakázku za 1,75 miliardy korun dostalo sdružení tvořené českou firmou Geosan Group, italskou Toto Costruzioni Generali a kazašskou SP Sine Midas Stroy. Po pondělním prohlášení ŘSD o ukončení smlouvy se stavebními firmami oznámila v úterý odstoupení od smlouvy za sdružení firma Geosan. Podle vyjádření ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) bude stát vymáhat penále.