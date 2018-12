Peklo na D1: Filmaři Honza a Honza tu strávili 13,5 hodiny! „Hodně aut zhaslo, čekáme na vlky...“

„Začíná tu být tma, hodně aut zhaslo. Čekáme na vlky.“ Tuhle lehce humornou zprávu posílali mobilem domů ve středu po 23. hodině pražští filmaři Jan Pokorný (40) a Jan Jaroš (31) ze 71. kilometru dálnice D1. Stejně jako tisíce dalších řidičů uvízli v koloně na cestě do Olomouce, kde měli druhý den ráno natáčet dětskou sportovní akci.

Za normálního provozu by jim trasa trvala slabé tři hodinky. Místo toho jich strávili ve voze třináct a půl! Do cíle dorazili až v půl šesté ráno. „Ale pořád jsme byli dva chlapi. Jaké to asi muselo být, jestli v zácpě zůstala celou noc viset třeba samotná maminka s dítětem,“ zamysleli se. Takhle své kempování na D1 popsali. Kolaps na D1, řidiči stáli v kolonách i 14 hodin. Ťok chce kamiony vykázat z levého pruhu

Středa 16:00

Vyjíždíme z Prahy. V Olomouci chceme být po sedmé večer.

Středa 16:45

Kousek za exitem 66 vjíždíme do kolony. Zůstáváme stát.

Středa 18:45

Po dvou hodinách stání na nekonečném parkovišti se konečně na chvíli rozjíždíme.

Středa 21:07

Pomalým popojížděním jsme s přestávkami za 2,5 hodiny ujeli čtyři nebo pět kilometrů.

Středa 23:07

Už zase 2 hodiny stojíme na místě. Štěstí je, že jsme vyjížděli s 3/4 nádrže benzinu, tak můžeme mít zapnutý motor a nemrzneme. K jídlu jsme měli pár proteinových tyčinek a krekry, ale pití jsme si do auta nekoupili. Naposledy jsme měli sklenici chladné vody asi v 15:40. A nejbližší pumpa je 20 kilometrů...

Středa 23:10

Škoda, že jsme si v kanceláři nechali notebook, mohli jsme aspoň koukat na filmy. Ale nějaký čas jsme zabili sledováním Show Jana Krause na mobilu.

Čtvrtek 02:30

Rozjíždíme se. Snažili jsme se trošku spát, ale moc to nešlo. Některé řidiče, kteří usnuli, ale bylo nutné probudit zatroubením.

Čtvrtek 03:10

Hned na nejbližším sjezdu u Humpolce svádějí policisté dopravu mimo dálnici D1.

Čtvrtek 03:30

Havlíčkův Brod. Konečně benzinka! Dáváme opožděnou večeři – bagetu a toust.

Čtvrtek 03:50

Z Brodu míříme na Jihlavu, kde se vracíme zpět na dálnici.

Čtvrtek 05:30

Olomouc. Sláva! Po 13,5 hodinách jízdy jsme konečně v cíli. Ťukáme si na hotelu pivem z minibaru a jdeme si na hodinku lehnout. Práce ráno nepočká. Poučení? Nikdy nevyjížděj na D1 bez pořádný svačiny, zásoby pití a plný nádrže.

