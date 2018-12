Na víkend můžete být skřet či legionář. Tomáš ví, jaké je to dostat palcátem

Zima, smutek, strýcova zrada a do toho oběšenec na stromě. I to můžete zažít, když se pustíte do dobrodružných her ve venkovním prostředí. Skrývají se po pod zkratkou LARP nebo Live Action Role Play a propadl jim například Tomáš (25). „Hrají to lidé, co chtějí být na chvíli vojákem, legionářem nebo postavou z dramatu z druhé světové války a doba jim to prostě nedovoluje,“ přibližuje je. Dobrodružství protkané kostýmy, rekvizitami i pestrými příběhy může trvat i několik dní a přesene vás do jiné doby i světa. V Česku podle organizátorů letí hlavně historické hry a legie.

Můžete být bezejmenným rytířem, co si chce jen zkusit praštit někoho mečem po hlavě. Stejně tak můžete být důležitou postavou v příběhu o sibiřské legii nebo elfem ve válce o prsten. V podstatě hrajete živé improvizované divadlo, při kterém se postupně dostáváte k příběhu své postavy a jednáte podle scénáře.

Chcete-li si zkusit například život židovských vězňů, strávíte několik dní jako uprchlík v lese nebo zavřený v budově podobné koncentračnímu táboru. Od organizátorů získáváte pokyny ke čtení vašeho deníku, kde se dovídáte postup ve hře. A také to, jak byste se měli cítit a reagovat na ostatní postavy.

Člověk může kdykoliv ze hry odstoupit. Organizátoři jsou na tyto věci připravení a mají v záloze náhradníky nebo jiný scénář. Samozřejmě žádná smrt ve hře není skutečná a na každou „vraždu“ dohlížejí vedoucí a zdravotníci.

Tisíc lidí na bitvě z Tolkiena

„LARP se může hrát od dvou do neomezeného počtu lidí. Většinou je to několik desítek či stovek v závislosti na tématu,“ říká Tomáš.

„Na rekonstrukci Tolkiena v Anglii se sešlo přes tisíc lidí, tam byla opravdu obrovská bitva,“ usmívá se Tomáš, který nejraději zkouší postapokalyptické a bojové hry. Nejsou výjimkou také atmosférické hry, kdy spíte v lesích nebo ve starém zámku.

Kratší hry mohou být jen na pár hodin, delší i na několik dní. „My děláme nejdelší od středy od večera do neděle ráno. To je za nás udržitelné a hratelné,“ vyjádřil se pro Blesk Zprávy jeden z organizátorů spolku Rolling David František Wagner, který je v přípravném týmu spolu s dalšíma 20 lidmi.

Úder kopím do otevřených úst zabolí

Hry mohou být nebezpečné, zvlášť takové, kde se pohybujete v lese, v zimě nebo na kolbišti. „Viděl jsem, jak se jeden klučina snažil o jakýsi bojový pokřik. A jeho protivník ho praštil kopím do otevřených úst. To zabolelo,“ zavzpomínal Tomáš. Časté pak mohou být modřiny, lehké úrazy nebo třeba vyvrknutý kotník při pochodu lesem.

Vážnější úrazy se řeší v nemocnici, kolikrát ještě v kostýmu, což občas podle Tomáše vykouzlí úsměv i nedůvěru na tváři doktora nebo pojišťovny. „Doktoři jsou vždycky profesionální, když zjistí, že nejste pod vlivem drog nebo opilý. Ale jednou na mě paní na pojišťovně koukala jak na blázna, když jsem měl jako důvod vykloubeného ramena napsaný úder palcátem,“ zmínil.

Organizátoři se ale kromě samotného příběhu starají i co nejlepší bezpečnost „Musí tam být přístup pro sanitku a jsme připraveni na požáry i těžké zranění,“ míní Wagner. „Naštěstí se nám nikdy nestalo nic tak závažného, aby třeba někoho odvezla „rychlá“, ale jsou i případy, kdy se musí do nemocnice,“ dodal.

Mobil nechte doma, petrolej s sebou

Organizátoři i hráči se snaží o co nejvíce udržitelnou autenticitu. V případě atmosférického LARP se drží kostýmů a rekvizit a podle scénáře určují roli postavy. Je tak možné, že otevřete v daný čas svůj scénář a zjistíte, že máte za deset minut být zhroucený a smutný, a že vás někdo přijde zabít nebo pověsit na strom.

Pokud si hrajete na bitvu na Bílé hoře, patří k tomu lampa, ne baterka, stejně tak hodinky ručičkové, ne digitální. „Pokud proti vám jde hrozivá banda 60 legionářů, kterým se u pasu houpe šavle a na rameni drží pušku, prostě nechcete, aby jeden vytáhl smartphone,“ zmínil Tomáš. Hráči podle něj ale bývají disciplinovaní a moderní techniku nechávají doma.

„Postupem času jsme nasbírali všechno, co lidi potřebují ke hře. Rekvizity, dobové kostýmy i jídlo,“ řekl Blesk Zprávám Wagner. Největší zájem bývá o historické hry, s tím, že se spolek zaměřuje na co nejvíce odvětví her. „Člověk už si jen většinou přiveze třeba boty a spodní prádlo, ale máme příběhy, kde se jen přihlásíte, přijedete a všechno dostanete na místě," zmínil.

V průměru si za misi do jiného světa nebo minulosti zaplatíte kolem dvou tisíc korun. „Záleží na druhu, délce a promakanosti. Myslím, že by šel i LARP za 20 tisíc korun, ale to je zbytečné, zvlášť, pokud nemáte lidi, co si opravdu chtějí zahrát drama nebo bitvu. Ale plánují si to užít něco jako festival,“ uzavřel Tomáš.