Krádež do 10 tisíc přestupkem? „Katastrofa,“ tvrdí obchodníci. Soudům se podle experta uleví

Z pěti na 10 tisíc korun by se podle návrhu ministerstva spravedlnosti měla zvýšit hranice přestupku v případě krádeže. Platit by mohla od roku 2020. Obchodníci, kterým se často zboží ztrácí doslova pod rukama, zuří a navrhovanou změnu označují za katastrofu. „Je to adekvátní zvýšení podle růstu platu,“ oponuje v pořadu Epicentrum Blesku znalec v oboru oceňování Lukáš Křístek a dodává, že změna uleví zahlceným soudům a také přeplněným věznicím.

Naposledy byla peněžní hranice přestupku posunuta v roce 2002, tehdy to bylo ze dvou na doteď platných pěti tisíc korun. Teďby se měla částka zdvojnásobit. „Je to adekvátní růst, když vezmeme v potaz zvyšování cen a platů,“ řekl Lukáš Křístek v úterním Epicentru. „Ministerstvo si slibuje, že bude míň lidí ve vězení a soudy nebudou přehlcené,“ komentoval.

Podle Křístky připadá na 100 tisíc Čechů 200 vězňů, což je více i ve srovnání s východní Evropou. Zvýšení hranice by mohlo dopomoct k tomu, aby nejen soudy, ale i věznice trochu uvolnily svoji vytíženost.

„Je to katastrofa! Povede to akorát k větším krádežím,“ komentují obchodníci a většinou se shodnou i vtom, že by hranici klidně snížili.

„I kdyby to bylo do dvou tisíc, je to správně. Ať zloději pykají za svoje činy, takhle budou pykat akorát slušně pracující lidé,“ pobuřují se lidé v anketě.

Právo musí jít s dobou, tvrdí expert

Podle ministerstva, právníků i experta ale musí jít právo s dobou. „Pokud už se stát jednou rozhodne zavést hranice, musí je i posouvat,“ argumentuje obchodníkům Křístek. „Je to žádoucí, protože ta sazba se nezvyšovala 15 let. Nepovede to k větším krádežím, jen ten, kdo kradl málo, bude nejspíš krást víc,“ míní.

Největším argumentem obchodníků je právě to, že se budou zloději méně ostýchat, když to povede jen k přestupku.

Výjimkou budou recidivisté. Těm i za menší částku bude hrozit až tříletý pobyt za mřížemi. Změna sazby se bude týkat nejen trestního zákona a právníků, ale také obchodníků, policistů a soudů. Právě zahlcené soudy změnu vítají.

„Pokud se soudům uleví, bude to jen dobře. Už takhle je čekací lhůta kvůli těmto drobnostem neskutečně dlouhá,“ komentoval obchodník a jeden ze zastánců změny.