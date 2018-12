Špatná zpráva pro Čechy: Drahé hypotéky? To nejhorší teprve přijde, varuje expert

Nedávné a opětovné zvýšení úrokových sazeb hypoték a zpřísnění podmínek pro jejich získání může dostat řadu lidí do vážných problémů. Nejen že budou zcela jistě zdražovat nájmy, ale lidem začnou postupně dobíhat fixace jejich současných hypoték, které pořídili v levném období a skokově tak budou muset začít platit i tisíce navíc. Hypoteční specialista serveru Chytrý Honza Daniel Horňák to řekl v pořadu Blesku Epicentrum. A varoval, že nebude lépe.

Pryč jsou časy, kdy se úrokové sazby hypoték pohybovaly kolem 1,9 %. Dnes se pohybují okolo 3 % a budou pravděpodobně ještě růst. Podle Horňáka to ovlivní celý hypoteční trh i samotný trh s nemovitostmi. Dá se očekávat, že lidé budou více sahat po refinancování svých hypoték, míní odborník.

Dopad na nájmy



V důsledku změn však také porostou nájmy. Mnoho lidí má hypotéku jako investici a splátky mu pokrývá pronájem nemovitosti – když se kvůli vyšším úrokovým sazbám zvednou splátky hypoték, jejich reakce logicky bude ta, že zvednou nájmy, podotýká expert.

„Příští rok bude velice zajímavý co do růstu nájmů. Už nemusí pokrýt splátky hypoték,“ domnívá se Horňák. Po nájemním bydlení se navíc zvedne poptávka, protože více lidí na hypotéku nedosáhne, což ještě podpoří růst cen nájmů. Že v Česku není dostatek bytů, situaci také nepomáhá. „Česká národní banka to podle mě nebere v potaz,“ říká Horňák.

Nejhorší je ale současný stav pro mladé rodiny s dětmi. „U nás chybí koncept nějakého startovního bydlení,“ myslí si hypoteční expert. Šlo by například o byty, kde by byl nájem státem regulovaný.

Úrokové sazby porostou i v příštím roce

Odborník ale uznává, že nízkých hypoték bylo v minulých letech přespříliš. Jen měla regulace podle Horňáka přijít dříve. Podmínky pro získání hypoték pak vnímá jako zbytečné přísné. „Není kam jít. Víc už hypotéky zhoršit nejde. Horší podmínky v poskytování už mít nebudeme,“ myslí si expert.

Zato růst úrokových sazeb zcela jistě ještě proběhne. Podle něj by se mohla sazba dostat zhruba až na 4 %. „Úrokové sazby na 3 procentech nejsou až tak drahá záležitost,“ říká expert. Přebytek nemovitostí ale podle něj nenastane, i když žadatelů o hypotéku bude méně. Stále je jich příliš málo. I lidé, kteří by chtěli prodat svou nemovitost kvůli neschopnosti splácet hypotéku, se tak nemusí bát – zcela jistě ji prodají hned.

Problém s fixacemi hypoték

Nejvíce ale lidé pocítí současné změny u hypoték až zhruba za dva roky, kdy budou dobíhat fixace z let, kdy byly hypotéky velmi levné. „Nejzásadnější zlom bude v roce 2020, 2021, budou dobíhat pětileté fixace,“ vysvětluje Horňák. Mnoho lidí tak čekají skokově větší výdaje i o několik tisíců.