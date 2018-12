Smutná babička s bábovkou i vulgární úchyl: Záchranáře zahlcují tisíce falešných volání

„8 z 10 výjezdů bývá zbytečných. Buď není situace vážná, na místě incidentu se pacient už nevyskytuje nebo ani nevyskytoval anebo se jedná o někoho, komu bylo smutno a chtěl si popovídat,“ uvedla pro Blesk Zprávy mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová s tím, že falešné telefonáty jsou obvykle dílem dospělých, nikoliv dětí. Sama prý obdivuje operátory linek za jejich hroší kůži a vytrvalost.

Jako příklad zbytečných výjezdů popsala případ pána, který si zavolal sanitku kvůli dlouhotrvající bolesti na hrudi. Nakonec přiznal, že je mu jen smutno. „Trochu usměvavější byla situace, kdy volala jedna babička, také s bolestí na hrudi, a když přijeli záchranáři, čekala na ně s bábovkou,“ uvedla Effenbergová.

Někteří pak podobný postup opakují i několikrát - jako otec se synem z Nymburska, o kterých nedávno informovala média. Ti takhle zneužili záchranáře devětkrát. Naposledy otec volal záchranku pro syna s tím, že je v bezvědomí a nedýchá. Nic z toho nebyla pravda.

Tisíce zbytečných telefonátů

Podle ní se letos odehrálo neuvěřitelných 23 000 případů, kdy volající začal vulgárně nadávat operátorovi a následně zavěsil. Někteří si „pletou“ tísňové volání s erotickou linkou.

Záchranné služby na lince 155 pak evidovali 15 500 „prozváněčů“, tedy lidí, kteří si počkají až jim operátor zvedne telefon a následně zavěsí. Může se jednat i o desítku telefonátů z jednoho čísla.

„Operátoři čísla vidí, takže tuší, že jim může volat nějaký vtipálek, ale musí jednat vždy tak, jakoby šlo o vážný případ,“ vysvětlila mluvčí. „Samozřejmě jim je to nepříjemné to zvedat. To, že jim někdo nadává, to se prostě stává, ale výjezdy jsou pak horší. Přesto musíte zachovat profesionalitu,“ říká.

Pořádná pokuta

Na vtipálky ale nevolají hned policii, řeší pouze vážnější případy. „Pokud někdo dvakrát, třikrát prozvoní, více to neřešíme. Čímž nechci lidi ponoukat, aby si počítali, kolikrát zavolají. Ale zaměstnávat policii jsme nuceni až ve chvíli, kdy to přejde únosnou mez. Viz situace otce se synem,“ dodala pro Blesk Zprávy Effenbergerová.

Nejde o nijak levnou „legraci“. Pokud se například zlomyslná volání na tísňovou linku opakují, případ se řeší jako přestupek a oznamuje se Českému telekomunikačnímu úřadu. Ten může volajícímu uložit pokutu až dvě stě tisíc korun. Pokud se přestupce takového jednání dopustí opakovaně během dvou let, částka sankce může být dokonce až dvojnásobná.

„Je skutečně v pravomoci ČTÚ udělovat pokuty za zneužití tísňových linek. Těchto podnětů od dispečinků tísňových linek dostáváme celou řadu, a pokud se přestupek v rámci řízení podaří prokázat, udělujeme pokutu, a to podle závažnosti. V nejzávažnějších případech jsme udělovali i šesticiferné pokuty," vyjádřil se pro Blesk Zprávy Martin Drtina z Telekomunikačního úřadu. „Vzhledem k tomu, že správní řízení jsou neveřejná, zajisté chápete, že konkrétnější být nemohu," dodal Drtina na otázku, zda-li byli šestimístnou cifrou potrestáni i otec se synem.

Nejen vtipálci volají zbytečně

Nejde ale vždy jen o vtipálky. „Z pohledu zatíženosti telefonní linky tísňového volání 158 je na místě uvést, že za celý rok 2017 jsme přijali 1 254 000 hovorů. Z tísňových linek Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby pak bylo předáno sto padesát tisíc událostí. Průměrná délka hovoru činila 1:48 minuty,“ uvedla pro Blesk Zprávy vrchní komisařka policie Lenka Sikorová. Zde se ukazuje další problém - lidé mnohdy v závažných situacích nezavolají na správné číslo a opět tím ztrácí drahocenný čas.

„112 se stala populární, ale spravuje ji hasičský sbor. Není špatně ji kontaktovat, ale především by se měla využívat při velmi závažných událostech, kdy jsou zapotřebí všechny záchranné složky,“ zdůrazňuje mluvčí záchranářů. „Samozřejmě, že u linky sedí diplomovaní záchranáři, ale například v případě nalezení mrtvé osoby je lepší volat policii,“ míní Effenbergerová.

Co by měl mít tedy člověk na paměti, když se ocitne v úzkých? Zásadní je prý zachovat chladnou hlavu. „Volajícímu utíká čas jinak než operátorkám. Mají dojem, že je operátorky svými otázkami zdržují. Nervozita se pak stupňuje, když neznají na dotaz odpověď,“ vysvětluje mluvčí. „Přitom už ve chvíli, kdy hovor začne, informuje operátorka sanitky a snaží se jen zjistit bližší informace. Jestli je místo přístupné autem, zdali nebere zraněný nějaké léky, jestli dýchá a zdali je nutná první pomoc,“ upřesňuje.