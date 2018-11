Češi investují do nákupu ojetin na splátky průměrně 260 tisíc. Utrácejí o půlku víc

Za pět let vzrostla průměrná cena ojetého vozu financovaného z úvěru v Česku téměř o polovinu, a to na 260 tisíc korun. Zvýšila se také velikost akontace, tedy podíl ceny vozu zaplaceného přímo kupujícím, a to o 37 procent. Čeští řidiči využívají příznivé ekonomické situace, rostoucích platů a také širokých možností financování k pořízení lepšího automobilu, než jaký by si pořídili ještě před několika lety. Vyplynulo to z analýzy prodejů největšího prodejce ojetých vozů AAA AUTO, který patří do skupiny AURES Holdings.

Průměrná cena ojetého vozu pořizovaného na úvěr je 258 863 Kč. Pokud ji srovnáme s cenou před pěti lety, je to téměř padesátiprocentní nárůst. V případě zánovních aut, která charakterizuje nízký kilometrový nájezd i věk, je tento nárůst mírnější, ovšem pořád představuje zhruba třetinový cenový rozdíl. Zatím co před pěti lety byla průměrná cena zánovního vozu financovaného na úvěr 301 165 Kč, dnes to je 405 092 Kč.

Každým rokem také roste výše úvěru, který si řidiči na ojetá auta berou. Zatím co v roce 2014 byla průměrná výše úvěru 130 128 Kč, dnes to je 192 919 Kč. Ještě vyšší úvěrovou částku si jsou kupující ochotni vzít na zánovní automobily, a to letos v průměrné výši 286 903 Kč, což je o 40 % více než v roce 2014.

„V obou případech roste také výše akontace. Za posledních pět let vzrostla o více než třicet sedm procent v případě ojetých automobilů a o dvacet dva procent u zánovních. Svědčí to o lepší finanční kondici a odpovědnosti české populace. Ta sice na úvěr kupuje dražší auta, ale také je na začátku ochotna složit podstatně větší platbu v hotovosti,“ vysvětluje generální ředitelka sítě autocenter AAA AUTO Karolína Topolová.

Kupující se díky dobré ekonomické situaci a rostoucím příjmům nebojí investovat do dražších vozů. „U zákazníků nehraje prim jen nízká cena vozu, ale kladou důraz i na jejich bezpečnost. Řeší více stáří a kilometrový nájezd, proto se také stále častěji rozhodují pro zánovní automobily, které jsou trendem posledních několika let. Letos ve srovnání s celým rokem 2014 vzrostl trojnásobně počet zákazníků, kteří využili financování zánovních aut, a to ještě ani nemáme konec roku. Je to skutečně velmi vysoké číslo, které je kromě jiného způsobeno také širokými možnostmi financování v konkurenceschopných nabídkách u nových aut. Naší výhodou je, že si u nás zákazníci mohou automobil nejen vybrat, ale i pojistit či zafinancovat,“ vysvětluje Topolová. „Při nákupu zánovního vozu mohou lidé navíc oproti novému ušetřit až 40 % ceny,“ doplňuje.

Výše měsíční splátky, kterou řidiči platí v průměru za ojetý automobil na úvěr, je aktuálně 3 813 Kč. U zánovních aut je splátka v průměru 4 536 Kč. Průměrná doba financování je pět a půl roku u starších ojetých aut a šest let u zánovních.

Skupina AAA AUTO působí na trhu již 26 let. Provozuje síť více než 40 poboček v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Za dobu své existence obsloužila již přes 2 miliony zákazníků.

Skupina prodá ročně více než 75 000 vozů a je tak největším prodejcem ojetých aut ve střední a východní Evropě. Prodává také zánovní vozy pod obnovenou značkou Mototechna. Společnost se pravidelně umisťuje v žebříčcích CZECH TOP 100 a Českých 100 nejlepších. Pro rok 2017 se stala i držitelem prestižního ocenění Superbrands a umístila se na 2. místě v celoevropské soutěži European Business Awards 2016/2017.