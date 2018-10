Rychlý růst prodejů nových aut na alternativní pohony začíná měnit trh ojetin.

Stejně jako na trhu zcela nových vozů i na tom ojetinovém prodeje aut s netradičními pohony rostou již pár let v řadě. Počáteční ostych zákazníků začala střídat důvěra, dokonce až věrnost. Ti, kdo si zvykli třeba na stlačený zemní plyn, se ho neradi vzdávají a při obměně vozového parku volí opakovaně vůz na CNG. Zlomem pro tuzemský sekundární trh alternativních pohonů by mohly být nové elektrické vozy Škoda.

Na evropském trhu nových aut pomalu ale jistě dochází k významným změnám. Za první pololetí letošního roku se téměř 57 % nových aut prodalo s benzinovou motorizací, 36,3 % s naftovou a téměř sedm procent aut bylo poháněno alternativními pohony. Vyplývá to ze statistik Evropské asociace výrobců aut ACEA.

Největší nárůst prodejů vozů s alternativními pohony, a to až o desítky procent, ACEA zaznamenala v zemích, odkud se k nám tradičně dováží největší množství ojetých aut, jako jsou Německo, Francie nebo Španělsko. V Česku poklesly prodeje nových dieselů za poslední dva roky o pětinu. Celý trh přitom za stejné období narostl o deset procent. Podíl dieselů na prodejích se snížil o 12 procentních bodů na 32 procent.

Stará auta do šrotu? Lidé do nich naopak začínají více investovat

„Střední Evropa je zatím stále celkem konzervativní v přístupu k alternativním palivům, ale stejně jako v západní Evropě i z pohledu na naše prodejní statistiky je patrné, že se trend začíná měnit. V minulých letech byl aut s alternativním pohonem na trhu spíše nedostatek a zákazníci tak neměli z čeho vybírat, a to už přestává být pravda. V loňském roce jsme do poloviny září prodali 65 aut s alternativními pohony, zatímco letos jsme už na dvojnásobku,“ říká provozní ředitel sítě autocenter AAA AUTO Petr Vaněček. „Do budoucna lze při pokračujícím tlaku EU na snižování emisí čekat větší snahu výrobců ‚vnutit‘ trhu vozy s alternativními pohony, což patrně povede k vyšším prodejům i těm zákazníkům, kteří nikdy o ničem jiném než benzinu či naftě neuvažovali,“ domnívá se Vaněček.

Nárůst v prodejích je ve střední Evropě a zejména pak v České republice nejvíce patrný u vozů na stlačený zemní plyn. Na trh se pomalu dostávají auta z firemních flotil i od soukromníků, kteří svá auta pravidelně obměňují. „U zákazníků, kteří si oblíbili ojetá auta na CNG, je velmi dobře vidět, že si na CNG zvykli, a když obměňují vozový park, ve většině případů sáhnou opět po voze na stlačený zemní plyn. Tento trend dobře známe z minulosti, kdy lidé preferovali LPG, jehož využití v posledních letech každoročně klesá a nahrazuje ho právě stlačený zemní plyn,“ doplňuje Vaněček.

Samotnou kapitolou jsou hybridy a elektromobily. Z alternativních paliv jsou v podstatě nejmladší a lidé k nim nacházejí cestu celkem pomalu. Oproti loňskému prvnímu pololetí jejich prodeje dvojnásobně vzrostly, i když jde stále o malá čísla. „U hybridů zaznamenáváme každoročně lehký nárůst v prodejích, čisté elektromobily jsou v našich autocentrech stále spíše raritní záležitostí. Obecně platí, že u každé nové technologie chvíli trvá, než jí zákazníci začnou důvěřovat. Stejné je to i v tomto případě.

Důležitým zlomem by mohl být začátek prodeje elektrických vozů od Škodovky. Ten má začít v příštím roce modelem Citigo, jež bude následovat plug-in hybrid Superb a brzy po něm i nové plně elektrické SUV. Škoda se na našich prodejích podílí dlouhodobě zhruba třetinou, a bude proto zcela jistě hlavním hybatelem změn. Na tento vývoj se připravujeme už nyní – jako první dealer v regionu se specializujeme na koupi i prodej vozů s alternativními pohony. Pracujeme také na zřízení samostatné sekce elektrických vozů, zatím na pražské centrále,“ dodává Petr Vaněček.