Policie chystá obří „zátah“ na řidiče: Víme, kde budou dopraváci měřit rychlost

Cílem kontrol, které mají sloužit jako preventivní opatření, je zvýšit bezpečnost provozu ve vybraných úsecích. I proto policie seznam míst zveřejnila – doufá, že si řidiči dají větší pozor. Neuvedla totiž data kontrol, tudíž měření může přijít kdykoli. Třeba za týden, ale třeba i za měsíc. Řidič však musí být připraven vždy.

„Je to jedním z opatření, kterým chceme působit do bezpečnosti dopravy, je to tedy preventivní, dáváme šanci řidičům, aby v těch místech, která označí dopravní policisté, kde budou měřit, jeli pomaleji a nemuseli přicházet o peníze. Současně pochopitelně tím sledujeme zvýšení dopravní bezpečnosti,“ uvedl pro TN.cz brigádní generál a ředitel středočeské policie Václav Kučera.

Podle něj dochází ve středních Čechách k podobným akcím dlouhodoběji a mají pozitivní výsledky. I občané si je chválí. Nejsou ale samospásné, protože i když policie seznam kontrolních míst zveřejní, stejně mnoho řidičů projíždí inkriminovanými úseky rychleji, než by měli.

Seznam kontrolních míst

Okres Benešov

Horní Borek – III/12142

Tužinka – I/3

Okres Mladá Boleslav

Kosmonosy, Stará Boleslav – D10 (měření 2x)

Kosmonosy, Vazačka u Bělé pod Bezdězem – I/38 (měření 2x)

Mladá Boleslav, Horní Bousov – I/16 (měření 2x)

Kosmonosy, Mnichovo Hradiště – II/610

Mnichovo Hradiště, Čtyři kameny – D10

Podbrahy, Písková Lhota – II/610

Bezděčín, Bezno – I/16

Bezděčín, Příšovice – D10

Klášter Hradiště nad Jizerou – II/268

Okres Praha-venkov JIH

Štěchovice, Zadní Konce – II/102

Veterina, Vyžlovka – I/2

Měchenice, u autokempu – II/102

Mukařov, U Mototechny – I/2

Okres Kutná Hora

Suchdol – I/2 (měření 2x)

Jindice – II/125

Onomyšl – II/337

Kutná Hora, ul. Kouřimská – I/2 (měření 2x)

Kutná Hora, Kaňk – III/03321

Bykáň – II/126

Kutná Hora, ul. Čáslavská – III/03321 (měření 3x)

Krchleby – II/339

Žáky – II/338

Drobovice – I/38

Horky – I/38

Horní Bučice – I/17

Žehušice – II/338

Kutná Kora u ČKD – II/126

Kutná Hora, ul. Vítězná – I/2

Nové Dvory – I/2

Svatý Mikuláš – I/2

Okres Mělník

Veltrusy – II/101

Křivenice – III/24050

Dolní Beřkovice – III/24050

Nelahozeves – místní komunikace

Mělník, ul. Chloumecká – místní komunikace

Byšice – I/9

Vysoká Libeň – I/16

Tišice – II/331

Větrusice – I/9

Červená Píska – II/331

Mělník, Vehlovice – I/9

Okres Nymburk

Nymburk, ul. Poděbradská (měření 2x)

Zvěřínek – II/330

Okřínek – I/32

Volný úsek v lese u Nouzova

Nymburk, ul. Boleslavská

Sadská, ul. Poděbradská (měření 2x)

Ostrá – II/331

Městec Králové, ul. Pražská

Dlouhopolsko – I/11

Starý Vestec – II/611

Sokoleč, ul. Poděbradská

Kostelní Lhota – II/611

Opočnice – III/32823

Vlkov pod Oškobrhem – I/11

Krchleby – I/38

Kovanice – II/503

Okres Příbram

Chrašitčky, Na Dole – I/4 (měření 2x)

Okres Rakovník

Pavlíkov – II/233

Všetaty – III/20113

Olešná – III/22913

Hořesedly – I/6

Řevničov – I/6

Mšec – I/16

Rakovník, ul. Luženská

Okres Praha-venkov VÝCHOD

Kojetice, Tůmovka – I/9

Zdiby – II/608

Zlatá – II/101

Brandýs nad Labem, Průmyslová – II/101

Okres Praha-venkov ZÁPAD