Nakupujte bez sáčků, tašky si vyrobte z látky. Češi vybízí k boji s plasty i v obchodech

Které odpady jsou podle všeho ty nejhorší? Jednoznačně igelitky a mikrotenové pytlíčky. „Člověk v obchodě si do pytlíčku dá i jen jednu cibuli a odchází se třemi igelitkami,“ říká Tomáš (26), který se snaží žít život bez obalů. „Přitom by stačilo si doma vyrobit pár látkových tašek, které déle vydrží, vypadají lépe a jsou ekologicky nenáročné,“ dodává.

V těsném závěsu zbytečných odpadků jsou pak plastové lahve s kupovanou vodou, i přesto, že Česká republika má jako jedna z mála pitnou kohoutkovou vodu. Za nimi jsou pak v těsném závěsu „uchošťoury“, jednorázové pleny pro miminka a obaly na pečivo a jídlo.

Pro příklad – salám se přiveze zabalený do obchodu, poté se nakrájí, vloží do fólie, následně do papírů a poté ještě do sáčku. To jsou čtyři obaly na kolikrát jen deset deka salámu.

Vyrobte si levné a ekologické vlhčené ubrousky

Látková taška? Zabavíte tím i děti

„Zkuste dát dětem PET lahev, aby z ní udělaly květináč, zabavíte je na několik desítek minut,“ říká s úsměvem další podporovatelka života bez odpadů Kateřina (35). „Uplést košík nebo ušít látkovou tašku a nabarvit ji, je překvapivě taky docela zábava, i když ne na tak dlouho,“ dodává.

„Stačí nedávat jednu cibuli do mikrotenového pytlíčku nebo se snažit o opětovné užití odpadu,“ říká Tomáš (26). „Z petky může být hezký květináč, mně v pěti takových roste kaktus a rýmovník,“ dodává o životě bez zbytečného odpadu. „Lahev se seřízne, následně se musí udělat pár dlouhých řezů a díra úplně vespod,“ popisuje výrobu květináče.

Pohnojit kytičku pak můžete domácím kompostem. Nemusíte hloubit v bytě 2+kk díru, postačí malá nádoba na okně, kam hodíte shnilou bramboru nebo slupky od zeleniny. S trochou jedné sody poblíž se zbavíte případného zápachu.

Odpadkový hrdina? Honza (32) uklízí dobrovolně Prahu: »Je mi jedno, čí je to bordel!«

Češi vytřídí až 55 kg, jsme druzí v Evropě

Češi jsou na tom dobře se tříděním. Podle výzkumu Statistického úřadu vytřídí průměrný Čech 43 kilo odpadu, pokud se přidá kov, dostáváme se na 55 kilo. To nás dostává na druhé místo hned za Belgií.

V pátek pak proběhla v Národní technické knihovně obšírná diskuse na téma Zero waste. „Budoucnost bez obalů je v ČR reálná, v zoologických zahradách zavedli biorozložitelné nádobí, na českých a slovenských festivalech máme větší čisto díky zálohovaným kelímkům,“ zaznělo na jedné z přednášek o řešení odpadků.

Přes 54 tisíc tun: Pražané loni vytřídili nejvíce odpadu za posledních 13 let

„Všechno má své ekologičtější protějšky, odličovací tamponky, plastové lahve i kartáčky na zuby,“ píší na svém internetovém blogu členové ZeroWasteLife. „Existují úžasná místa, kde nakupovat – farmářské trhy a bezobalové obchody.“

Oceány si můžou oddychnout

Na konci října se do boje proti odpadkům a plastům zapojila i EU. Schválila směrnice, které jsou stopkou pro výrobu a distribuci jednorázových plastů. „Nevím, proč bychom měli používat plastové vidličky a nože, když můžeme používat dřevěné,“ komentoval směrnici europoslanec Stanislav Polčák (STAN). Stopka by se měla týkat brček, příborů, kelímků, balonků a „uchošťourů“.