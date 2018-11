Věru stála práce zdraví. A díra v zákoně jí „užírala“ rentu deset let

Absurdita v zákoně přidělávala starosti tisícům lidí pobírajících rentu za nemoc či úraz z práce. A její odstranění trvalo zákonodárcům dlouhých deset let. Doposud platilo, že se renta vypočítávala jako rozdíl z minimální mzdy, jenže ta v posledních letech výrazně rostla a rentu jednoduše „požírala“. Lidé přicházeli o stovky nebo tisíce korun, aniž by za to mohli. Problém se týká i horníků, vojáků nebo třeba hasičů, kteří kvůli nalomenému zdraví nemohou dál pracovat.