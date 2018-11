Úředníci rozdali přes tisíc dávek na kauci k nájmu. I Romům z ubytoven

Úřady práce poskytly od roku 2016 zhruba 1160 mimořádných dávek, díky kterým mohli lidé z ubytoven či jiného nestandardního bydlení zaplatit kauci a pronajmout si běžný byt. Téměř 560 dalších žádostí o dávku k získání bytu úředníci zamítli. Vyplývá to z výroční zprávy vládní agentury pro sociální začleňování. Dokument by měla ve středu projednat vláda.

Agentura zahájila svou činnost v březnu 2008. Funguje jako jeden z odborů úřadu vlády. Zaměřuje se na boj s chudobou. Loni spolupracovala se 60 obcemi, městy či mikroregiony, v nichž se nacházelo přes 230 takzvaných vyloučených lokalit. Podle analýzy, kterou si před několika lety nechalo vypracovat ministerstvo práce, chudinských ulic, domů či čtvrtí v Česku přibývá.

Zatímco v roce 2006 jich byly asi tři stovky, v roce 2014 kolem 600. Podle výroční zprávy o stavu romské menšiny za loňský rok v sociálním vyloučení žila polovina Romů, podle odhadů tedy asi 120 tisíc dětí a dospělých.

„Kolik Romů máte ve třídách?“ Ředitelé škol opět počítají, řídit se mají vzhledem

Pomoc až pro 6000 domácností

Agentura ve své zprávě uvádí, že loni se ve spolupráci s obcemi zaměřovala hlavně na sociální bydlení, zvýšení kapacity krizového bydlení a služeb na pomoc potřebným či na systém obsazování obecních bytů. Dalšími tématy bylo vzdělávání, zaměstnávání, zdraví či sociální práce.

S přidělováním dávky mimořádné okamžité pomoci na úhradu kauce počítá vládní strategie boje proti sociálnímu vyloučení. Podle ní se od roku 2016 do konce roku 2020 má do běžných bytů z ubytoven a dalšího nestandardního bydlení přestěhovat 6000 domácností.

Předloni úřady práce vyplatily 545 dávek mimořádné okamžité pomoci na zaplacení kauce. Celkem 265 dalších žádostí ale zamítly. V minulém roce příspěvek získalo 475 domácností, 222 neuspělo. Letos zatím podle agentury dostalo peníze na kauci od státu 137 žadatelů, 69 dalším úředníci nevyhověli. Nejvyšší počet vyplacených mimořádných dávek je v Praze, nejvíc zamítnutých žádostí je v Moravskoslezském kraji.

Kauce bývá až dvojnásobek běžného nájmu

Dávka na kauci může dosáhnout až dvojnásobku obvyklého nájemného v daném místě. Před přidělením úřady hodnotí, jaké dávky a jak dlouho žadatel pobírá, kde žije či kolikrát se stěhoval. Pokud v minulosti už člověk peníze na kauci získal a nyní o ně usiluje znovu, hraje roli i to, proč mu nájem skončil.

Video Helena ze slovenské osady: Vtipný TUKABEL z ní udělal hvězdu! - TV JOJ 480p 360p 240p REKLAMA

Agentura účinnost dávek posuzovala, a to u 768 vyplacených příspěvků od počátku roku 2016 do loňského května. Podle zjištění si víc než čtyři pětiny domácností z ubytoven, které se díky mimořádné dávce na kauci a vybavení mohly přestěhovat do běžného bytu, bydlení po roce udržely. Téměř pětina se pak obešla bez dávek na bydlení.

Vláda Andreje Babiše (ANO) se v programovém prohlášení zavázala, že připraví zákon o sociálním bydlení. V kapitole o bytové politice stojí, že norma bude řešit potřeby lidí v nouzi a na okraji společnosti, vytvoří podmínky pro obce a s nájemníky sociálních bytů budou pracovat sociální pracovníci. Premiér Babiš před nedávnem řekl, že samostatný zákon nevznikne a vláda se soustředí na program stavby bytů. Zástupci organizací na pomoc lidem v nouzi to kritizují. Vyzvali premiéra, aby kabinet normu předložil.