V Liberci mají vlastní orloj. Místo apoštolů na něm zpívá šest ptáků v zoo

Liberecká zoo se pyšní novou atrakcí, ptačím orlojem. Místo 12 apoštolů se každou hodinu návštěvníkům ukáže šest maket ohrožených pěvců z jihovýchodní Asie v nadživotní velikosti a ozve se jejich zpěv. Orloj má zoo v dolní části, v průčelí cukrárny Čapí hnízdo, která je nejstarším objektem v areálu. Uvedl to ředitel zoo David Nejedlo.

„Nechci říkat, že máme primát, ale nevím o tom, že by ptačí orloj nějaká jiná zoo ve světě měla,“ dodal Nejedlo. Impulzem k vytvoření orloje bylo, že příští rok zoo oslaví 100 let od založení. Druhým důvodem je evropská ochranářská kampaň zaměřená na pěvce v jihovýchodní Asii, kterou liberecká zoo koordinuje.

„Chtěli jsme vytvořit turistické lákadlo, které bude ale zároveň prezentovat hodnoty, které zoo má, to znamená chránit ohrožená zvířata,“ uvedl ředitel. První reakce návštěvníků zahrady na orloj jsou podle něj kladné.

Orloj je zatím hotový v základní podobě. „Řešíme ještě nějaké další vychytávky, co by orloj mohl mít. Měl by být více interaktivní, než řekněme jen základní motiv šesti postav, které se postupně ukážou a odprezentují svůj hlas přírody,“ uvedl Nejedlo.

V orloji jsou ukryté makety ptáků, kteří jsou tváří ochranářské kampaně. V nadživotní velikosti se každou hodinu zjeví a je slyšet loskuták velký, majna Rothschildova, šáma bělořitá, bulbul korunkatý, sojkovec dvoubarevný a kraska krátkoocasá. Více o kampani se mohou návštěvníci zoo dozvědět na výstavě v sousedním pavilonu tropů. Podle ředitele je orloj vytvořený tak, že tam nemusí být do budoucna jen ptáci. „Je možné, že za čas, až budeme řešit jiné téma, tak postavičky zaměníme za nějaké jiné,“ řekl.

Sochy jsou dílem tvůrce Dešťové víly

Myšlenkou vytvořit orloj se zoo začala zabývat před deseti lety v rámci spolupráce se sdružením Artefaktum, jež pořádá v zahradě umělecká sympozia. Původně podle ředitele zamýšleli, že by v orloji byla vyhynulá zvířata. „Nakonec jsme si řekli, proč neupozornit na druhy zvířat, která jsou na hranici vyhubení a ještě se jim dá pomoci,“ dodal. Inspiraci našla zoo v Kryštofově údolí u Liberce, které se od roku 2008 chlubí prvním vesnickým orlojem v republice.

Orloj vytvořený zhruba za půl milionu korun je prototyp, na němž se fakticky začalo pracovat před rokem. „Spolupracovali jsme na něm s Technickou univerzitou, partou kolem kryštofáckého orloje a s Artefaktem,“ uvedl ředitel zahrady. Autorem výtvarného ztvárnění je Robert Smolík, který navrhl také navigační systém v zoo. Dřevěné sošky ptáků vytvořil výtvarník Jan Švadlenka, který je i tvůrcem nejznámější sochy zoo, Dešťové víly.

Orloj se nachází na Čapím hnízdě, jehož historie je starší než samotné zoo. V dolní části zahrady stojí tento objekt od roku 1907 a kolem něj vznikaly první expozice se zvířaty. V minulosti v budově bylo ředitelství zahrady, pokladny, šatny či sklad materiálu.