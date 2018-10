Obavy z moru vyvolaly mimořádná opatření: Živé divočáky zakázali prodávat mimo Česko

Veterináři zakázali prodej živých divokých prasat do všech států mimo ČR, čeští chovatelé prasat pak nesmějí používat seno a slámu ze států, kde se vyskytuje africký mor prasat, tedy například z Belgie nebo Polska. Státní veterinární správa (SVS) také zakázala dovoz těl ulovených zvířat z čeledi prasatovitých nebo vedlejší živočišné produkty z těchto zvířat na zhotovení trofejí ze států, kde se choroba vyskytuje. Dnes to ministerstvo zemědělství oznámilo na svém webu.

Zákaz, který by měl snížit riziko zavlečení choroby do českých chovů, platí ode dneška. Za jeho porušení hrozí pokuta do dvou milionů korun pro právnické osoby a podnikatele, pro fyzické osoby do 100 000 korun.

„Mimořádná veterinární opatření zakazují dovážet těla ulovené zvěře z čeledi prasatovití, části těl z této zvěře nebo vedlejší živočišné produkty z této zvěře ke zhotovení loveckých trofejí. Dále se rovněž zakazuje používat v chovech prasat domácích seno a slámu, které pocházejí ze zemí, které jsou zasaženy africkým morem prasat,“ sdělili ČTK zástupci SVS.

Podle předsedy Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy měl jít stát ještě dále a zakázat dovoz masa z divočáků ze zemí, kde se mor vyskytuje. „Většina se zpracuje, ale zbytky můžou něco kontaminovat,“ řekl dnes Pýcha ČTK. Podle něj svaz po takovém zákazu volá již od loňského roku, kdy se mor poprvé v ČR objevil.

Obchod se senem pro chovy prasat je podle něj minoritní záležitostí, stejně jako obchod se živými divokými prasaty. „Myslím si, že seno se samozřejmě dováží z Polska, ale nikoliv do chovů prasat, ale do chovů přežvýkavců,“ dodal.

Státní veterinární správa navíc přesné údaje o dovozech produktů na trofeje nemá, dodala SVS. Veterináři odebírají od začátku října plošně vzorky dovozového vepřového masa, u žádného z nich zatím africký mor prasat nezjistili. Nejvíce vzorků bylo z Německa, dále pak z Polska, Španělska a Belgie, tedy ze států, ze kterých se do ČR vepřové nejvíce dováží.

Původně ministerstvo zemědělství plánovalo, že kontroly budou platit příjemci dovozového masa, nakonec ale kvůli tlaku Evropské komise přešlo na kontroly a výdaje státu. V Česku se africký mor prasat, který není nebezpečný pro člověka, objevil poprvé loni v červnu na okraji Zlína. Ve vysoce rizikové oblasti vytyčené v okolí krajského města dosud veterináři potvrdili africký mor prasat u více než 200 uhynulých, zastřelených nebo odchycených divokých prasat.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) již několikrát zopakoval, že v případě, že se nepodaří šíření choroby zastavit, je stát připravený zavést mimořádná veterinární opatření na českém území, kdy by veterináři kontrolovali veškeré dovozové vepřové, které by před kontrolou nesmělo na trh. Pokud by se mor dostal do chovu prasat, musela by se tamní prasata vybít.