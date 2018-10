Zeman jí jako dělník za komunistů, tvrdí historik. A promluvil o „smažáku“

Jak se žilo za první republiky a skutečně se lidé měli tak skvěle, jak se říká? V oblasti jídla si Češi a Slováci nevyskakovali a dnešní člověk by to spíše nechtěl jíst, říká o období první republiky historik Martin Franc. Vedla moučná jídla, která měl rád i prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Prezident Miloš Zeman na něj navazuje, protože rovněž preferuje lidová jídla. Franc to řekl v rozhovoru pro pořad Štrunc! na Info.cz na okraj oslav 100 let vzniku Československa.

Byť mnoho dnešních lidí paralely mezi současným prezidentem Milošem Zemanem a prvním československým prezidentem Masarykem nenachází, jedno měli společné – lásku k obyčejným, lidovým jídlům.

Masarykovo nejoblíbenější jídlo byly podle France švestkové knedlíky. Když mohl, sypal si je mákem. Šlo o levné jídlo, které se běžně jedlo v rodinách. Maso bylo drahé, a tak vedla moučná jídla. Masaryk si švestkové knedlíky pravděpodobně oblíbil během svých dětských let.

Zato Zeman je milovníkem masa, zejména uzenin. Buřty, tlačenka, ovar – to jsou jídla, která si prezident dá s největší chutí. Podobně jako v případě Masaryka jde o lidovou stravu, která podle France pramení v komunismu. „V 70. a 80. letech se výrazně zvýšila spotřeba masa. Zeman se stravuje jako z 80. let, je to dělnická strava pro těžce manuálně pracujícího,“ říká Franc.

Zeman I., král bonmotů: „Jsem odborník na tlačenku. To zdůrazňuji“

Dnešní jídlo je ale podle France mnohem lepší než za první republiky nebo komunismu. Na konci první světové války to vůbec bylo s kvalitou stravy špatné. „To, co se tehdy jedlo, by nás příliš nelákalo, jako nás obecně nelákají jídla z období bídy,“ vysvětluje historik.

„Smažák“ jako národní poklad

A jak Franc vidí největší evergreen českých restaurací, smažený sýr? „Není to žádné české národní jídlo,“ tvrdí historik. Podle něj se jeho oblibě dostalo jen proto, že to byl levný polotovar, který sloužil jako náhrada masa.

Roli také hrály dotace za minulého režimu. „Sýry a další mléčné výrobky byly před rokem 1989 běžně dotovány a zvýhodňovány,“ vysvětluje Franc, proč se smažený sýr tolik rozšířil. Dnes už je jeho pozice spíše nostalgická, cenově se sýr v trojobalu téměř vyrovnal masu.