Marii se bolestivě zkroutily prsty na nohou. Lékař jí dal termín za půl roku

Cítila velkou bolest. Před sedmi lety se Marii (70) začaly kroutit prsty na nohou. Zprvu se pokoušela léčit sama, pak navštívila praktickou lékařku. To už Marie věděla, že by to mohly být příznaky revmatoidní artritidy, a tak si vyhledala specialistu na internetu. První termín návštěvy dostala ale až za půl roku, kdy už se podle slov lékaře dostavila ve velmi zbídačeném stavu. V Česku trpí na „revma“ až 85 tisíc osob. Možná je tato nemoc spojená se staršími lidmi, ale ohrožuje každou věkovou skupinu, včetně dětí.