V Evropě se poprvé objevily nebezpečné opičí neštovice. Hrozí pandemie?

Tři případy nakažených opičími neštovicemi se objevily minulý měsíc ve Velké Británii, bylo to poprvé v rámci Evropské unie. Dva lidé si nemoc přivezli z Nigérie, kde vloni řádila epidemie, třetím infikovaným je zdravotník, který jednoho z pacientů ošetřoval. Britská vláda se rozhodla najít všechny, kteří přišli s nemocnými do kontaktu, aby zabránila případné pandemii. Co jsou opičí neštovice a máme se jich obávat? I to pro Blesk Zprávy rozebral epidemiolog Rastislav Maďar.