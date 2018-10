Unikátní stoletý most musel k zemi, torzo se měsíce válí na louce. Chcete ho?

Torzo starého železného mostu v Hradci Králové Svinary už měsíce leží ve dvou kusech na louce u řeky a město neví, co s ním. Unikátní nýtovaný most z roku 1907 spojoval jedním pruhem dva břehy Orlice v městské části Svinary. Ze dne na den ho ale radnice loni nechala uzavřít – byl v havarijním stavu. Od loňského ledna řeší, co s ním.

Návrh prohlásit most za technickou památku byl neúspěšný. „Návrh přišel pozdě - v době, kdy už byl hotový projekt na stavbu nového. Starý most byl ve velmi špatném, doslova nebezpečném stavu. Jeho záchrana by byla i vzhledem k jeho parametrům velmi obtížná a nákladná," řekl Blesk Zprávám vedoucí odboru památkové péče hradeckého magistrátu Jan Falta. Město dokonce v minulosti uvažovalo, že pokud by se našel vážný zájemce se smysluplným využitím mostu, přenechá mu ho. Zraněný od pádu lávky poprvé promluvil: „Slyšel jsem něco jako prásknutí bičem, pak už nic nevím,“ řekl Petr (60)

Oprava by stála zřejmě miliony, stejně tak převoz, zakonzervování a uskladnění by byly drahé. Ale co s ním? Město zadalo studii, která detailněji popíše současný stav fragmentu především z pohledu statiky a zároveň posoudí jeho možné využití a náklady související s jeho opravou. Dvě části rezavé konstrukce zatím leží měsíce bez využití na louce pod stromy nedaleko místa, kde most více než sto let sloužil.

„V případě určité větší investice do jeho rekonstrukce by se dala tato část mostu využít jako lávka přes nějakou terénní vlnu, menší vodní tok nebo slepé rameno Labe. Při minimalistické variantě by symbolicky sloužil pouze jako součást cesty pro pěší nebo cyklostezky bez přemostění, tedy neměl by přímo nosnou funkci, ale zachová se jeho unikátní technické řešení,“ uvedl mluvčí hradecké radnice Petr Vinklář.

111 let starý most původně patřil Královéhradeckému kraji, který jej ale bezúplatně převedl na město Hradec Králové. Kraj také platí stavbu nového, obloukového mostu na místě starého. Bude hotový v září roku 2019 a bude mít dva jízdní pruhy i vyšší nosnost. Přesto na něj nebude moci vjet těžká technika, mimo autobusů MHD.

„Už se na nový most moc těším. Jezdím tudy na kole každý týden a vidím, jak to přibývá. Bude krásný a dvouproudový. Tamto už byla hrůza,“ popsal místní obyvatel.