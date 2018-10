Tisíce lidí z litvínovského sídliště svírá strach. Před zimou mohou přijít o vodu i teplo

Zhruba 2500 obyvatelům litvínovského sídliště Janov hrozí, že by mohli zůstat bez tepla a vody. I když majitelé bytů peníze od nájemníků dostávají, a to i z dávek, úhrady za vodu a energie často neplatí. Společenství vlastníků bytů bývají neusnášeníschopná a bez vedení problémy nedokážou řešit. Novinářům to v pondělí řekl ředitel vládní Agentury pro sociální začleňování David Beňák. Agentura bude jednat s ministerstvy spravedlnosti a pro místní rozvoj o možném postupu.

„Jakmile klesne teplota pod 15 stupňů, lidé budou ohroženi výrazně. Týká se to 2500 obyvatel. Řešení je nad rámec možností města Litvínova,“ uvedl Beňák.

Podle vedoucího agenturního Regionálního centra Západ Michala Kratochvila se město snaží část rodin přesouvat do jiného bydlení, tolik bytů k dispozici ale nemá. „Bojuje se každý den o to, aby se v domech neodpojovala voda, někde už teče jen studená. Lidé nemají topení. Teď se objevily případy, kdy se vodárny snažily v domě se 63 rodinami odpojit pitnou vodu,“ popsal situaci na sídlišti Kratochvil.

Podle něj sice nájemníci peníze posílají, a to i z dávek od státu, majitelé už ale vždy poplatky neuhradí a do fondu oprav nepřispívají. Dluhy tak narůstají a firmy chtějí dodávky ukončit.

Řada z majitelů žije v zahraničí či v jiných městech a na schůze společenství vlastníků (SVJ) nechodí. Shromáždění bývají neusnášeníschopná. Chybí jim často také předsednictvo, které by za ně jednalo. Nemohou ani zvolit nové.

Podle Kratochvila může „opatrovníka“, který by za SVJ záležitosti řešil, určit soud. „Ukazuje se, že toto řešení je kvůli délce vyřizování neúčinné. V některých lokalitách je potřeba řešit problémy v řádu týdnů, ne let,“ podotkl Beňák.

Podle něj agentura bude jednat s ministerstvy spravedlnosti a pro místní rozvoj o případném řešení. Posoudit se musí, jak by mohl zasáhnout stát a jak by se případně mohla upravit část občanského zákoníku o společenstvích vlastníků, nastínil Beňák. Agentura nyní pracuje na analýze, jaká část z dávek by měla putovat do fondu oprav a na úhrady.

Janov má problém dlouhodobě

Litvínovské sídliště Janov je podle zástupců agentury jednou z největších a nejstarších vyloučených lokalit. Žije v ní kolem 5000 lidí. Největší problémy zaznamenali pracovníci agentury u čtyř společenství vlastníků, do nichž patří 17 vchodů osmipatrových panelových domů. Dvě společenství už jsou bez tepla a teplé vody, týká se to asi 330 bytů, upřesnila agentura.

Problémy měli nájemníci už i v minulém roce. Někteří pak dostali od úřadu práce mimořádnou dávku, za kterou si pořídili přímotopy. Vysoká je pak ale spotřeba energie a náklady a hrozí také požáry.

Posílání dávek přímo do fondu oprav a na úhradu nákladů a ne majitelům a pronajímatelům navrhoval na jaře 2016 tehdejší ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD). Opatření mělo bránit narůstání dluhů nájemníků za byt a zhoršování vztahů v domě. Úřady práce nyní vždy neposkytují dávky přímo příjemcům, ale posílají je rovnou právě majitelům.