Podvodníci pančují mák, ohrožují tím naše zdraví, varuje expert. A proč se posypávají rohlíky?

Ročně se u nás sklidí v průměru kolem 26 000 tun potravinářského máku. Česko je tak největším pěstitelem na světě, na druhém místě je Turecko, kde však není zvykem mák konzumovat.

Plodina se vyváží hlavně do zemí Evropské unie, např. do Rakouska, kde je oblíbený mák šedý. U nás se pěstuje i mák bílý, žlutý nebo okrový. Zájem je o něj také v Rusku a na Ukrajině.

„Mák dovážíme i do Kazachstánu nebo do Indie, kde je oblíbený bílý mák. Nedávno byl mák dovezen i do Izraele, Maroka a Jižní Korey,“ řekl ve studiu Blesk Zprávy Václav Lohr, poradce spolku Český modrý mák.

Český mák se prý dostal i na Antarktidu a do Afghánistánu, kde si ho objednali čeští vojáci.

Trápení se suchem a vodou: Zdraží maso i zelenina a hrozí globální konflikt

Zakázané pěstování?

V tuzemsku se plodina pěstuje výhradně pro potravinářské účely. V některých zemích je ale zcela zakázána, protože je spojována s výrobou drog. Z nezralých makovic je totiž možné získat opium, jedná se o rostlinnou látku významnou svým obsahem alkaloidů, především morfinu. Lze ji ale zneužít i pro výrobu heroinu.

Proč je Česko velmoc v pěstování máku, kde je jeho pěstování zakázáno a jaké za to hrozí postihy? Zjistíte ve videu:

Video Česko je maková velmoc. - Andrea Ulagová, Blesk, Jan Jedlička 1080p 720p 360p REKLAMA

Pančovaný mák: Pálí a nevoní

Problémem může být i pančování máku, byť bývá tento podvod spíše spojován s alkoholem. Do modrého máku je totiž často míchán technický mák ze zahraničí. Ten se v jiných zemích pěstuje pro farmaceutický průmysl výhradně pro vyšší obsah morfinových alkaloidů v rostlině a není určen pro potravinářské využití.

„Jako laik poznáte pančovaný mák velice obtížně. Napovědět může větší podíl rezavých či hnědých semen, celkově je barevně nevyvážený, protože bývá míchán s naším potravinářským modrým mákem,“ popsal Vlastimil Mikšík z České zemědělské univerzity v Praze.

Někteří citlivější jedinci jej poznají i při konzumaci - mají nepříjemný až pálivý pocit v krku. Falešný mák má totiž dřevitou, hořkou až pálivou chuť. Téměř nevoní.

Konzumace technického máku v čerstvém stavu může přinést zdravotní rizika kvůli vysokému obsahu morfinových alkaloidů.

„Pokud si jdete koupit mák do obchodu, volte spíše nemletý a v průhledném obalu, abyste si mohli pořádně prohlédnout, zda má skutečně modrou barvu a není nijak znečištěn,“ radí Lohr.

Pozor na pančovaný mák. | Český modrý mák

Proč je mák na rohlících?

A proč se dává mák na bílé rohlíky? „Podle mého názoru hlavně proto, aby to dobře vypadalo a také aby to dodalo chuť. Je dobře, že se mák dává na pečivo, protože tím pádem ho konzumujeme, i když v malém množství, ale dodáváme tělu zdraví prospěšné látky,“ dodal odborník,

Jak dále poznat nekvalitní mák? Zjistíte ve videu: