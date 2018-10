Finanční injekce pro Klokánky: Ministerstvo rozdá mimořádných 25 milionů

Ministerstvo práce počítá s tím, že by Klokánkům a dalším podobným zařízením poskytlo letos dodatečné dotace 25 milionů korun na dofinancování provozu. Bude o tom jednat s ministerstvem financí. Záměr by pak dostala ke schválení vláda. Resort plánuje také novelu s navýšením státního příspěvku, který zařízení pro okamžitou pomoc dětem (ZDVOP) na péči dostávají. ČTK to dnes sdělila Barbara Hanousek Eckhardová z tiskového oddělení ministerstva práce.