Kdo si nestihne nakoupit na Silvestra do 17 hodin (v Kauflandu a Albertu do 18:00), má na Nový rok smůlu. Hned první den v roce 2020 bude totiž ze zákona zavřeno, platí to pro obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Podívejte se na celoroční přehled svátků, kdy se do svého obchodu dostanete a kdy vás naopak uvítají jen zavřené dveře.