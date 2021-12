Obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních budou na Štědrý den otevřené nejdéle do dvanácti hodin, následně se uzavřou až do 27. prosince. Podívejte se na celoroční přehled svátků, kdy se do svého obchodu dostanete a kdy vás naopak uvítají jen zavřené dveře.