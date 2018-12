Střelba na vánočních trzích: Čtyři mrtví a mnoho zraněných, hlásí starosta Štrasburku

Vánoce by měly být časem klidu a pohody. Ve Štrasburku tomu tak rozhodně nebylo. Na vánočních trzích totiž došlo ke střelbě. Podle nejaktuálnějších informací, pocházejících od starosty města Rolanda Riese, jsou na místě čtyři mrtví. Útočník také mnoho osob zranil, z toho nejméně 4 vážně. Pachatel Cherif C. (29), který se dle pařížského žalobce činu nejspíš dopustil z teroristických pohnutek, je na útěku. Policie ho údajně obklíčila, avšak ani po deklarované přestřelce, nepotvrdila, že by byl neutralizován. Nebezpečí tudíž podle všeho nadále trvá.