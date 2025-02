Zemřel muž, jehož případ rozdělil Británii: Zastřelil teenagera (†16), který mu chtěl vykrást dům

Před čtvrtstoletím Tony Martin (†80) z Norfolku střelil po dvou vetřelcích, kteří mu přišli vykrást dům. Zemřel při tom Fred Barras (†16), Brendan Fearon (tehdy 29) skončil zraněný. Tony si měl odsedět doživotí, i když se stále hájil, že se jen bránil. Trest mu později změnili na pět let za zabití, z basy vyšel po třech letech. Do smrti tvrdil, že byl v právu.

Dům tehdy čtyřiapadesátiletého farmáře se stal opakovaně cílem zlodějů. V osudnou srpnovou noc roku 1999 se na statek vydali Fred a Brendan. Mladší z dvojice byl ten večer propuštěn na kauci poté, co kradl zahradní nábytek. Nebyl to navíc jeho první konflikt se zákonem.

Střelba na zloděje

Když mladíci vlezli do Tonyho domu, začal po nich ve tmě střílet. Freda trefil do nohy a zad, teenager na místě zemřel. Jeho kumpán Brendan skončil s prostřelenou nohou v nemocnici. Tony Martin byl obviněný z vraždy, pokusu o ni a nelegální držení zbraně. Následoval proces, který rozvířil veřejné mínění.

Střelec, jehož dům se stal již poněkolikáté cílem zlodějů, se podle britského deníku The Sun hájil, že šlo o obranu. „Jednal jsem instinktivně. Cítil jsem se napadený,“ opakoval. Vzpomínal, že byl toho dne navštívit matku, doma si poté dal láhev vína a četl si. Vzbudily ho divné zvuky. Uvědomil si, že v domě někdo je.

Sledovaný proces

Našel pod postelí brokovnici, na vetřelce několikrát vystřelil. Hájil se, že to mělo být varování. Jenže Freda zastřelil a Brendana postřelil. Navíc na zbraň neměl papíry. Obžaloba tvrdila, že na mladíky ve tmě čekal a střílet začal záměrně. Martin byl přesvědčený, že na něj policisté, právníci a soudci ušili boudu.

„Snažil jsem se bránit svůj domov, svůj soukromý prostor. To, co se stalo potom, byl velký šok, velká nespravedlnost. Co byste dělali na mém místě?“ ptal se tony Martin, který byl za vraždu a pokus o vraždu odsouzen v roce 2000 na doživotí. Později mu byl trest snížen na pět let za zabití. Byla u něj diagnostikována paranoidní porucha osobnosti, na svobodu se dostal po třech letech.

Martin: Jen jsem se bránil

Vždy tvrdil, že jednal v sebeobraně. Jeho případ inicioval změnu zákona. Britové v roce 2013 dostali legální možnost bránit domov proti narušitelům, musí ale užít přiměřenou sílu. „Vždy jsem říkal, že pokud se lidé dostanou do výjimečné situace, která je mimo běžnou normu, zákon by je měl nechat na pokoji. Proti těmto věcem bychom měli být zákonem chráněni,“ uvedl později pro BBC Tony Martin.

Vždy říkal, že ve vězení být neměl. Popsal, že přišel o přátele, celá situace těžce doléhala na jeho matku. Po propuštění žil Martin v autě i opuštěné stodole nedaleko domu. Loni v prosinci dostal mrtvici. Letos na Hromnice Tony Martin v nemocnici zemřel.