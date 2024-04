Máma z Hluboké, které odebrali děti: Budu o ně bojovat, azyláky měly plno

Živořily v malé chatě na okraji lesa v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Tři děti se myly v potoce, čištění zubů jim nic neříkalo, do školy ani školky nechodily. Poté, co je hladové v chatě objevili strážníci, skončili sourozenci v dětském domově. Máma Barbora ale tvrdí, že o ně bude bojovat. Ženě už bylo dříve odebráno dalších sedm potomků.

„Snažím se pro ně hledat zázemí, sháním práci, ale s bydlením je to teď špatné,“ svěřila se Barbora pro CNN Prima NEWS. Bydlení se žena pokoušela už dříve zajistit v azylovém domě v nedalekém Kostelci. Jenže měli plno.

„Máme dlouhodobě plný stav a tak 20 ž 25 neuspokojených žádostí měsíčně,“ uvedla za kostelecký azylový dům Marie Paukejová. Obdobná situace je i v dalších zařízeních.

Například na místo v českobudějovickém azyláku čekají už dvě maminky. Záleží na tom, zda si nějaká z klientek najde nové bydlení a pokoj uvolní další matce v nouzi. To ale předem nikdo neodhadne. Zoufalé ženy pak vezmou za vděk i prostředím, které pro děti není vhodné.

V Hluboké teď řeší, co s chatou hrůzy, ve které žena s dětmi skončila ve společnosti dalších tří dospělých. „Nechceme, aby tento typ lidí bydlel u nás ve městě načerno. Celou budovu buď necháme zbořit, ale ona je těžko přístupná, tak by to bylo složité, spíš zabedníme mříže a dveře,“ starosta Tomáš Jirsa. Objekt totiž stojí na městském pozemku.