Opilý „Romeo“ se v Boršově vloupal do domu: Chtěl být se svou milou, skončil ve vězení

Mladík z Boršova nad Vltavou se v neděli 10. března v pozdních večerních hodinách vloupal do rodinného domu na kraji města. Podle všeho se zde chtěl setkat se svou milou. Podnapilý milenec však vzbudil spící rodiče, kteří na něj okamžitě zavolali policii.

Romeo z Českobudějovicka si zvolil poněkud netradiční typ návštěvy. Rozhodl se svou vyvolenou neohlášeně překvapit uprostřed noci v domě jejích rodičů. Odvahu mu zřejmě dodal alkohol v krvi. Jakmile se mu podařilo proniknout do útrob stavení, neměl vůbec vyhráno. V ložnici se mu totiž podařilo vyrušit ze spaní majitele domu. Těm mladíkova přítomnost nebyla zrovna po chuti a rázem narušitele vybídli k okamžitému odchodu.

Katku na přechodu srazilo auto: Vracela se z rande! O tragédii promluvil její přítel

Překvapení rodiče vzápětí informovali policii. Na místo obratem dojeli strážníci z oddělení hlídkové služby České Budějovice. „Po získaném popisu osoby provedli pátrání v blízkém okolí, kdy díky spolupráci s občany se během necelé hodiny podařilo zjistit pobyt zmíněného mladíka, kde ho zadrželi,“ uvedl mluvčí Milan Bajcura v policejní zprávě. Opilého milovníka převezli policisté na vyšetření do zdravotnického zařízení a posléze do policejní cely, kde setrval až do vystřízlivění.

V případu byly realizovány úkony zkráceného přípravného řízení pro podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody. O trestu rozhodne zhruba za dva týdny soudce okresního soudu.