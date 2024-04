Otřesný případ z Hluboké: Zanedbané děti neznaly čištění zubů a myly se v potoce

Událost se stala 27. března a městská policie o ní nyní informovala na sociální síti. Strážnici původně vyjížděli k oznámení od vedoucí prodejny, na kterou pokřikovaly tři osoby před obchodem.

Na místě policisté nalezli dvě osoby, o kterých věděli, že se v minulosti potýkaly s drogami a kradly. Třetí osoba se schovávala za prodejnou. „Strážníci zjistili, že údajně přebývají v nějaké chatce za zoo. Dle místní znalosti si však jeden ze strážníků vzpomněl, že kdysi dávno řešil jednoho muže bez domova v chatce v lese za vlakovým nádražím U Sudárny. Rozhodl se tedy toto místo zkontrolovat,“ uvedli strážníci.

Na místě nalezli tři malé děti ve věku pět, sedm a osm let. Děti nevěděly, kdy byly naposledy ve škole a školce, neznaly čištění zubů, chodily na záchod za chatku, myly se v nedalekém potoce a naposledy jedly před několika hodinami.

Dospělá osoba, která děti „hlídala“ policii sdělila, že jsou zde asi 14 dní a společně s dětmi tam bydlí čtyři dospělí lidé. Před dvěma týdny je totiž otec dětí vyhodil z bytu.

„Bylo zjištěno, že jejich matkou je ta osoba, která se schovávala před strážníky za supermarketem. Ve schovávání pokračovala a nedostavila se na místo ani poté co byla telefonicky kontaktována a sdělila, že se dostaví za cca 30 minut. Během celého řešení do cca 17:00 hod. se však neukázala, bylo jí to úplně jedno,“ dodali policisté s tím, že na místo přivolali státní policii a OSPOD. Děti skončily v dětském domově. Matce už takhle bylo údajně odebráno celkem 10 dětí.