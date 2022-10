Takto se to nahotilo v nejlascivnějších filmech ze Sovětského svazu

A na konec nesmí chybět to, co si s Rusy spojí snad každý – vodka. Daně na alkohol jsou v Rusku velice nízké, aby si jej mohl dovolit opravdu každý. Co se může zdát jako veselý národní zlozvyk, ničí a komplikuje každodenní život milionům lidí. Zároveň i my bychom si měli nejdříve zamést před vlastním prahem, než se začneme někomu posmívat. Dlouhodobě totiž patříme k národům s největší spotřebou piva na osobu.