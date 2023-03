Český beatnik Václav Hrabě (†24) zemřel za podivných okolností: Poezii legendárního básníka zhudebnil Vladimír Mišík

Hrabě pocházel z Příbrami a dětství prožil v Lochovicích u Berouna. Po příchodu na učitelská studia do Prahy propadl budoucí beatnik bohémskému životu, jazzové hudbě a poezii. Hraje na klarinet a saxofon, vystupuje v Poetické vinárně Viola a hlavně píše!

Žije naplno, potkává životní lásku Olgu, narodí se jim syn. Po odchodu z vojny do civilu pracuje jako pomocný dělník, vychovatel v učňovském internátě, knihovník a také jako lektor poezie v časopise Tvář.

Osobně se v Praze pár dní před svou smrtí setkává se slavným americkým básníkem Allenem Ginsbergem. Jeho život se ale nezadržitelně blíží ke svému konci. To už je ale rozvedený, bolestný vztah skončil, s bývalou ženou však kvůli složitým bytovým poměrům nadále bydlí.

Vzpomínka na poslední chvíle

Pro Blesk.cz o básníkových posledních chvílích ráno 5. března1965 promluvil jeho kamarád a vydavatel literárního časopisu Divoké víno Ludvík Hess. „Zemřel na otravu svítiplynem, kterým si topil v malé místnosti, která sloužila jako kuchyň a kde také spal. Ve vedlejším pokoji žila jeho bývalá manželka se svým novým manželem. (A také Vaškovým malým synkem, pozn. red.) Když Vašek k ránu přišel domů silně podnapilej, zapnul sporák. A ten pak z neznámých důvodů zhasl a on se udusil svítiplynem,“ popsal Hess.

Ten byl také první, kdo Hrabětovy verše vydal. „Ty básně mi přinesl jeho přítel Jiří Růžička, který je od jeho bývalé manželky dostal jako literární pozůstalost. Spíše to byl ale balík papírů. Jiří je přepisoval na psacím stroji a jednu kopii dal k dispozici mně. Blues na památku Vladimíra Majakovského tak vyšlo prakticky okamžitě po jeho smrti,“ vzpomíná pro Blesk.cz Hess.

Vydavatel Divokého vína se zamyslel i nad tím, jaký by byl tehdejší legendární beatník dnes. „Měl by osmdesát, asi by psal básně a byl by to takový neposlušný stařík,“ usmívá se Hess. Dnes se stále můžete začíst do souborů básní Václava Hraběte Blues pro bláznivou holku a jediné dochované povídky Horečka.

Mirek Kovařík recituje Václava Hraběte.