Padesátiletá voda a nánosy bahna se prohnaly v sobotu valašskou vesničkou Jestřabí. Zkáze se ale místní lidé postavili čelem. V průběhu záplavy zabránili nejhoršímu a také se hned dali do úklidu. A za 48 hodin nebylo příliš k poznání, co obec postihlo. Dobré sousedské vztahy, okamžitá reakce místních dobrovolných hasičů i starosty udělaly své.

„Věděli jsme, kde jsou jaké vpusti, otevřeli jsme je a tím snížili rozsah záplavy,“ zmínil místostarosta Pavel Šuráň. Sousedé si okamžitě pomohli. „Kdo měl techniku, hned vyjel,“ pochvaloval si. Starosta Josef Černíček mezitím s pomocníky plnil pytle pískem.

Plaval pes i bouda

Přitom dramatu v sobotu ráno ještě nic nenasvědčovalo. Od odpoledního kafe už ale většinu lidí vyhnaly poryvy vichru a liják. Během 15 minut se z kopců nad vesnicí s rachotem a bez varování přiřítila masa vody s bahnem. Brala všechno, co stálo v cestě.

„Proboha, kde je pes, zděsili jsme se. Než jsme stačili pro něj vyběhnout, plaval i s boudou v třiceti centimetrech vody,“ svěřila se Blesk.cz Jana Vaňková. Stavení jejich rodiny stálo přívalům v cestě.

„Najednou nám na dvorku přistály cizí rododendrony i s květináči, židle a další harampádí,“ dodala.

Spoušť velká, úklid rychlý

Kdo by čekal nářek a lamentování, spletl by se. Paní Vaňková stejně jako ostatní sousedé celou neděli čerpali vodu, čistili, uklízeli. Dobrovolní hasiči se starostou a dalšími chlapy kmitali při pytlování písku, aby vyztužili slabá místa nad vesnicí. Co kdyby…

Nejvíce postižených bylo pět rodin u kapličky a jeden chalupář. „Velké škody jsou na dvou příjezdových cestách vedoucích z kopců, od Niv. Ty jsou vymleté a zničené,“ řekl včera po obhlídce vesnice místostarosta Pavel Šuráň.

Obec byla přesto už včera pečlivě uklizená. Na to, že se tudy o víkendu valila velká voda, je to až neuvěřitelné…

„Celé to hrklo z polí. S tím se nedalo nic dělat. Možná jen lépe pročistit potoky a strouhy nad vesnicí,“ myslí si místní, pan Vaněk (80). „Za osmdesát let nic takového nepamatuji,“ mávl jednou rukou. V druhé svíral hadici a oplachoval od bahna chodník.