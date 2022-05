Ministři web www.destnikprotidrahote.cz představili ve středu večer po jednání kabinetu. „Je to rozděleno podle cílových skupin, aby pro občany bylo jednoduché se v jednotlivých formách pomoci zorientovat,“ pochlubil se novinkou Fiala.

V každé rubrice jsou odkazy na formuláře a další návody, jak postupovat v různých typech vládní pomoci. Jde například o příspěvky na dítě, podporu bydlení, energie či příspěvky důchodcům. Blesk se za vás podíval na to nejdůležitější.

Kritika od opozice i Středuly

Do vládního deštníku se přitom rychle pustila opozice. „Vládní deštník proti drahotě? Krutý žert. 30 % domácností míří do chudoby, firmy drtí vysoké vstupy a kabinet představí webový rozcestník z 90. let, kde po odkliknutí zjistíme, co nedostaneme,“ uvedl na Twitteru bývalý vicepremiér Karel Havlíček (ANO).

Přidávají se k němu i další členové hnutí. „Vládní deštník proti drahotě mi připomíná chlapíka, co zabalil starý gril do pěkné krabice a zkusil ho prodat přes internet jako nový. Prý se nakonec vždycky najde někdo, kdo to koupí. Tož uvidíme,“ vzkázal někdejší šéf Sněmovny Radek Vondráček.

Ke kritice však sáhl i odborář a šéf ČMKOS Josef Středula. „Blíží se hurikán a vláda Petra Fialy nabízí jako ochranu deštník. Navíc vylhaný!“ tvrdí možný prezidentský kandidát.