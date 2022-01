Předávání metálů má další termín v březnu: Zeman má na skladě už dvě sady vyznamenání

Tradiční slavnostní večer na Pražském hradě byl 28. října 2020 odložen kvůli špatné epidemické situaci, loni na podzim se nemohl uskutečnit kvůli pobytu Zemana v Ústřední vojenské nemocnici. Jako náhradní termín byl určen 1. leden 2022, i ten byl ale odložen, důvodem byla opět situace spojená s koronavirem. O konání slavnosti 7. března dnes informoval server Seznam Zprávy.

Jak již dříve vysvětlil Blesk Zprávám bývalý hradní protokolář Jindřich Forejt, na datumu předání metálů nesejde. Je to totiž jen technikálie. „Za mě platí, že ceremoniál předání státních vyznamenání může být kdykoliv. Je tu zákon, který stanoví, že řádové dny k propůjčení řádu TGM a Bílého lva jsou 28. října a 1. ledna. Takže i kdyby to bylo předáno v 5. listopadu, v prosinci či třeba 18. ledna, tak je to v pořádku, protože ty základní listiny budou i tak znít, že to rozhodnutí bylo učiněno k řádovému dni,“ uvedl. A jelikož vyznamenáné osoby již o svém ocenění ví, byl zákon dodržen.