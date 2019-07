Schillerová s pivem v ruce dala slib o privatizaci Budvaru. Ležák měla z tanku

„Privatizace Budvaru není na stole. Rozhodně nebude nikdy na stole této vlády. Máme za sebou období divokých privatizací a stát se neměl zbavit celé řady firem, kterých se v minulosti zbavil. Naše vláda nic takového neplánuje. Stojím si za tím, že je to (Budvar) rodinné stříbro,“ řekla Schillerová.

Budvar podle jejích slov coby národní podnik prosperuje. Ocenila i investice. Letos Budvar investuje 671 milionů do třetí linky na stáčení lahvového piva a do kapacit pro hlavní kvašení.

„Je to firma, která ve velmi krátké době dosáhne téměř třímiliardového obratu. Je to významný plátce daní a regionální zaměstnavatel,“ uvedla ministryně. Čistý obrat Budvaru stoupl loni o 7,6 % na 2,81 miliardy Kč, jak vyplývá z výroční zprávy pivovaru.

Zeman si v roce 2017 také zašel do pivovaru. | Vlaďka Hradská

Za Topolánka privatizaci zvažovali. Klaus i Zeman byli proti

Privatizaci Budvaru připravovalo ministerstvo zemědělství od roku 2007 za druhé vlády Mirka Topolánka (ODS). Ministr zemědělství Petr Gandalovič (ODS) chtěl v roce 2007 najít poradce, který měl státu pomoci při přeměně národního podniku na akciovou společnost. Proti privatizaci se již v předchozích letech vyslovili prezident Miloš Zeman i bývalý prezident Václav Klaus.

Budvar loni zvýšil výrobu piva o 3,6 % na 1,602 milionu hektolitrů. Je to druhý nejvyšší objem piva za 123 let existence podniku. Do 79 států loni Budvar vyvezl historicky nejvíc piva, 1,07 milionu hektolitrů. Loňské tržby 2,55 miliardy Kč byly nejvyšší v historii firmy, zisk po zdanění byl 267,1 milionu Kč. Do státního rozpočtu odvedl loni pivovar 500 milionů korun. Budvar zaměstnává 700 lidí. Po ukončení investic za dvě miliardy Kč v roce 2020 by se měl výstav zvýšit o čtvrtinu na víc než dva miliony hektolitrů.