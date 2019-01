„Tábory smrti, únosy dětí.“ Homofob Piťha možná získá metál, tímhle kázáním zaujal Zemana

Prezident Miloš Zeman uvažuje, že udělí Řád T. G. Masaryka katolickému knězi Petru Piťhovi. Metál by měl zřejmě dostat za odvahu, se kterou v kázání vystoupil proti přijetí Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách, jak hlava státu naznačila pro televizi Barrandov. Kázání přitom vzbudilo značnou kontroverzi, jelikož v něm Piťha třeba tvrdil, že se homosexuálové stanou vládnoucí třídou a ostatní se budou posílat do „táborů vyhlazovacího charakteru“. Česká ženská lobby podala už v říjnu na exministra školství trestní oznámení a možné udělení řádu nepovažuje za dobrý signál pro oběti násilí.

„Uvažuji o tom, že bych panu profesoru Piťhovi dal Řád T. G. Masaryka, protože medaili Za zásluhy už má,“ uvedl prezident. S odkazem na podzimní kázání Piťhy pak dodal, že politiků, kteří jsou odvážní, je málo, a tak se prý musí jejich odvaha nějak ocenit.

Kněz se během kázání 28. září loňského roku v katedrále sv. Víta ostře pustil do Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulské úmluvy.

„Dokonale zvrácené zákony, které se u nás mají zavést a v několika zemích již zavedeny jsou, jsou namířeny proti tradiční rodině,“ tvrdil věřícím. „Navržené zákony a jejich protagonisté převzali ideologii marxismu a nacismu,“ dodal s tím, že jde prý o nedemokratické a diktátorské zákony.

„Budete postaveni pod všechny živočichy“

Nejkontroverznější byla ale pasáž, kde kněz hovořil o homosexuálech. „Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní... Za každý nesouhlas budete deportováni do táborů vyhlazovacího charakteru.. homosexuálové budou prohlášení nadřazenou vládnoucí třídou, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat. Budete postaveni pod všechny živočichy, kteří se pohlavně rozmnožují, protože pro kočky, žáby ani hmyz zaváděné zákony neplatí,“ vyprávěl Piťha a dodal, že děti si budou moci zvolit pohlaví a rodiče jim ani nebudou moci dát jméno.

Za skandální označil Piťhovo kázání například katolický kněz a prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík.

Petra Piťhu naopak podpořil kardinál Dominik Duka jako předseda biskupské konference (ČBK), proti přijetí Istanbulské úmluvy už delší dobu vystupují např. lidovci, dokument kritizoval např. předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Podle něj jde o ohrožení tradiční podoby rodiny, definování třetího pohlaví a projev sociálního inženýrství.

Ženská lobby: Udělení řádu je nepatřičné

Česká ženská lobby v říjnu 2018 podala na Piťhu trestní oznámení kvůli šíření poplašné zprávy. Nyní se pozastavují i nad faktem, že by ho chtěl prezident republiky vyznamenat za „odvahu“ při podobném kázání.

„Nechceme spekulovat o postoji Tomáše G. Masaryka, jehož jméno řád nese, k Úmluvě proti násilí na ženách. TGM ale vždy vystupoval jako ochránce ženských práv, a proto udělení tohoto řádu panu Piťhovi, který úmluvu úmyslně dezinterpretuje, považujeme v tomto kontextu za přinejmenším nepatřičné. Tím mu nechceme upírat zásluhy za jeho prací v katolickém disidentu, ale s ohledem na jeho nedávné výroky o Úmluvě to nepovažujeme za dobrý signál veřejnosti, natožpak obětem násilí,“ řekla Blesk Zprávám předsedkyně České ženské lobby Hana Stelzerová.

Češi o Istanbulské úmluvě málo ví

Na internetu se přitom o úmluvě šíří celá řada zvěstí a fám, mnoho Čechů jim i věří. Není divu, jelikož znalosti o Istanbulské úmluvě jsou v Česku malé. Podle Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) 12 procent Čechů v prosinci vědělo, že se úmluva týká násilí, 72 procent nedokázalo odpovědět. Stejně tak většina občanů, 69 procent, ani nevěděla, jestli by Parlament měl úmluvu schválit. Pro její schválení se vyslovilo 18 procent dotázaných, proti bylo 13 procent.

Co je Istanbulská úmluva?



Istanbulská úmluva je jednou z mnoha lidskoprávních mezinárodních úmluv sjednaných v rámci Rady Evropy, přesto budí největší emoce.

Smlouva směřuje k nulové toleranci vůči násilí na ženách a domácího násilí a požaduje především důslednou prevenci tohoto násilí, ochranu jeho obětí a stíhání pachatelů.

Kritici úmluvě např. vyčítají, že straní pouze ženám, nebo podněcuje nenávist mezi muži a ženami. V úmluvě je ale uvedeno, že by se měla uplatňovat na všechny oběti domácího násilí a aby smluvní státy poskytovaly stejnou ochranu i mužům a dalším skupinám osob, jako jsou děti či senioři.

Obhájci přijetí úmluvy poukazují na to, že většina násilí je především páchána na ženách a opírá se o řadu studií. Např. v Česku zažilo fyzické nebo sexuální násilí ze strany svého partnera až 32 % žen. Orgány sociálně-právní ochrany dětí každoročně registrují přibližně 2 500 případů domácího násilí v rodinách, kde vyrůstají děti. Podle Agentury EU pro základní práva statistiky ukazují, že rozšířenost různých forem násilí na ženách zůstává jak v EU, tak v ČR velmi vysoká.

Alarmující čísla jsou však podle odborníků jen špičkou ledovce. Spousta forem násílí zůstává skryta a výsledná čísla jsou tam mnohem vyšší.

Česko váhá s přijetím

Úmluva byla přijata Výborem ministrů Rady Evropy v roce 2011. K 1. září 2018 úmluvu ratifikovalo 33 států a dalších 12 států ji podepsalo. Jedním z těch států je i Česko, které úmluvu podepsalo v květnu roku 2016. Od smlouvy se distancuje např. Rusko a Ázerbájdžán.

Česko s ratifikací úmluvy otálí, stejně jako Slovensko. Nicméně premiér Andrej Babiš (ANO) již v loňském roce slíbil, že Sněmovna úmluvu přijme.