Kdo slavil 130 let? Přišli jsme, viděli jsme a napili jsme se!

Letošní rok byl plný oslav. Nejen, že se slavilo 100 let od vzniku První republiky a 670 let od založení Karlovy univerzity, ale zároveň 130. výročí Metaxy! Slavilo se v Tančícím domě. Do Česka zavítal i Metaxa Master, pan Costas Raptis, jenž na počest této významné události namíchal ze 130 let starého sudu drahocenný elixír, který jsme měli tu čest ochutnat!