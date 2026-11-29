Čecha v Alpách zasypala lavina! Lyžoval mimo vyznačený areál
Český lyžař v rakouské lyžařské oblasti Sölden spustil lavinu, která ho částečně zasypala. Vyprostil se z ní sám ještě před příjezdem záchranářů a vyvázl bez zranění. Incident se stal v sobotu po poledni.
O události v nědeli informovaly rakouské zpravodajské servery. Jednatřicetiletý český občan vstoupil ve 13:10 na severovýchodní svah hory Rotkogel, mimo vyznačený a kontrolovaný lyžařský areál. V nadmořské výšce 2710 metrů uvolnil lavinu z desky o šířce přibližně 20 metrů a délce 100 metrů, která ho částečně zasypala.
Muži se podařilo vyprostit vlastními silami těsně před příjezdem záchranářů. Do záchranné akce se přitom zapojily lyžařská hlídka ze Söldenu, záchranářské vrtulníky Alpin 2 a Martin 8, horská služba ze Söldenu a policejní vrtulník Libelle Tirol. Na místě byl i příslušník horské policie.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.