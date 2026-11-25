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Smrt chodkyně na přechodu ve Velkém Meziříčí: Zasahoval vrtulník
Při ranní nehodě ve Velkém Meziříčí na Žďársku zemřela chodkyně. Na přechodu v Jihlavské ulici ji srazilo auto, informovala mluvčí policie Dana Čírtková. Dechová zkouška řidiče byla podle ní negativní.
K tragické nehodě došlo ve středu. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina poslala k nehodě, které se stala okolo 6:30, zdravotníky z Velkého Meziříčí i Třebíče, vzlétl i vrtulník se záchranáři z Brna. „Sražená osoba bohužel utrpěla vážná zranění a přes veškeré oživovací pokusy jim na místě podlehla,“ sdělil mluvčí záchranářů Petr Janáček.
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