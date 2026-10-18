Problém s predátory v Rusku: Na města útočí vlci!

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: Profimedia)
Autor: Kamil Morávek - 
18. října 2026
14:25

Život obyvatel Ruska začal v posledních týdnech komplikovat nečekaný jev. Do některých měst, včetně Moskvy, se začaly stahovat smečky vlků. Ty následně hledají jídlo a v některých případech dokonce i útočí na lidi!

Od začátku podzimu bylo v okolí Moskvy hlášeno nejméně deset pozorování vlčích smeček. Moskva však není zdaleka jediná. Hlášení se množí i z oblastí Petrohradu, Tumeni, Jekatěrinburgu a mnoha dalších měst.

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Podle odborníků se šelmy do měst vydávají s jediným cílem. A tím je hledání potravy. Vlci prý pochopili, že lidská obydlí jsou snadným zdrojem všemožné kořisti. Vlci už i údajně učí svá štěňata, že u lidí toho najdou nejvíc. Úřady proto vydaly varování pro všechny majitele domácích zvířat. Bez dozoru jim hrozí smrtelné nebezpečí.

V některých případech si vlci dokonce troufli už i na lidi. Například v oblasti Zabajkalska přepadl jeden z nich muže přímo na prahu jeho domu. Zakousl se mu do ruky a způsobil hluboká zranění, informoval deník Daily Star. Napadenému se naštěstí podařilo ubránit se a šelmu usmrtil nožem.

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Zdroj: Facebook

Témata:
vlkRuskoPetrohradMoskvapodzimJekatěrinburgjídloZabajkalsko
Kamil Morávek
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