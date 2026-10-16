Slavná architektka zuřila v letadle: Napadala personál!
Slavná architektka Simone de Gale se v únoru dostala do konfliktu s personálem letadla. Během letu z Dubaje do Londýna se opila a následně začala slovně i fyzicky napadat jednu ze stewardek. Měla se uchýlit i k rasistickým komentářům. Vše přitom začalo kvůli úplné hlouposti!
Celý konflikt na palubě letu z Dubaje do Londýna vyprovokovala zdánlivá maličkost. Jedna z letušek Simone požádala, jestli by mohla přestat procházet uličkou, ve které spali jiní pasažéři. Ti s sebou měli i devítiměsíční miminko.
Po této žádosti žena prý propadla absolutnímu záchvatu vzteku. „Já jsem architektka a ty jenom stewardka! Měla by ses naučit, kde je tvoje místo,“ pořvávala po nebohé letušce podle deníku Bild. Následně na ní i fyzicky zaútočila a měla se dopustit i rasistických narážek.
Architektka byla na první pohled opilá. Linul se z ní silný zápach alkoholu, motala se a komolila slova. Při přistání v Londýně na ni už čekala policie. Celý incident se odehrál v únoru, nyní měl i soudní dohru. Simone se u soudu neobjevila, protože podle právníka je od září zaseknutá v Dubaji.
Byla shledána vinnou v několika přečinech. Až se tedy vrátí do Anglie, skončí v poutech. Jaký ji čeká trest, není zatím přesně jasné. V roce 2017 vyhrála cenu Architekt roku a je členkou Královského spolku architektů. Je také ředitelkou vlastní stavební firmy, která se podílela na projektech po celém světě.
Alkohol je zlo!