Drama v Dubaji: Stíhačka střílela po dronu nad plnou pláží!

Stíhačka sestřelila dron přímo nad dubajskou pláží
Z mraků nad pláží se najednou vynořil íránský útočný dron Šáhid 136
O ár vteřin později se objevila pronásledující stíhačka F16E Spojených arabských emirátů
Autor: kjm - 
11. března 2026
17:51

Turisté na dubajské pláži Al-Mamzar na vlastní kůži pocítili realitu současného konfliktu na Blízkém východě. Přímo nad hlavami se jim odehrál dramatický letový manévr, při kterém stíhačka vzdušných sil Arabských spojených emirátů sestřelila íránský dron. Ze záběrů z pláže se tají dech.

Video z pláže způsobilo na sociálních sítích poprask. Na idylické dubajské pláži se nejprve z mraků vynořil íránský útočný dron Šáhid 136. S hrůzu nahánějícím zvukem zamířil k centru města. „Tenhle dron ještě funguje. Další dva jsou v plamenech a jeden explodoval,“ řekl v pozadí autor videa. „Zatím ho nesestřelili, pokračuje k městu,“ pokračoval.

Let íránského dronu nad Dubají však neměl příliš dlouhého trvání. Z oblaků se totiž po několika vteřinách vynořila i stíhačka F-16E ve službách letectva Spojených arabských emirátů. Přímo nad hlavami překvapených turistů na pláži následně vypálila raketu vzduch vzduch. Následný zvuk exploze značil, že íránský dron zasáhla.

Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů v neděli uvedlo, že během dne letectvo zaznamenalo 117 dronů a z toho 113 zničilo. „Pokud jde o naši národní bezpečnost, neexistují kompromisy. Naše letectvo se dokáže vypořádat s jakoukoliv hrozbou,“ uvedlo ministerstvo obrany podle deníku Daily Mail. Saudskoarabské ministerstvo zahraničí íránské útoky na svém území odsoudilo. 

Stíhačka sestřelila dron přímo nad dubajskou pláží
Z mraků nad pláží se najednou vynořil íránský útočný dron Šáhid 136
O ár vteřin později se objevila pronásledující stíhačka F16E Spojených arabských emirátů

 

 

CHRCHEL CHRCHERL ( 12. března 2026 10:01 )

Konečně je na co koukat.
Teď bych do té hnůjbaje jel...

Denisa Dragoun ( 11. března 2026 21:13 )

Nj kdyz neni nic v hlave tak se oredvadi prachama. Kdyby radsi produkovali vedce, umelce

viho ( 11. března 2026 20:32 )

Dubajská policie se ráda předvádí v drahých supersportech. Takže turisté si jistě zvyknou. Místo automobilové show teď mají leteckou show. A vrcholem je samozřejmě to vystřelení rakety, která v případě typu AIM stojí okolo milionu dolarů, zatímco ten dron jen pár desítek tisíc. Prostě hýření v dubajském stylu... 😁

Tomáš Souček ( 11. března 2026 20:28 )

Poděkujte USA a Židům 🤢

Zobrazit celou diskusi
