Drama v Dubaji: Stíhačka střílela po dronu nad plnou pláží!
Turisté na dubajské pláži Al-Mamzar na vlastní kůži pocítili realitu současného konfliktu na Blízkém východě. Přímo nad hlavami se jim odehrál dramatický letový manévr, při kterém stíhačka vzdušných sil Arabských spojených emirátů sestřelila íránský dron. Ze záběrů z pláže se tají dech.
Video z pláže způsobilo na sociálních sítích poprask. Na idylické dubajské pláži se nejprve z mraků vynořil íránský útočný dron Šáhid 136. S hrůzu nahánějícím zvukem zamířil k centru města. „Tenhle dron ještě funguje. Další dva jsou v plamenech a jeden explodoval,“ řekl v pozadí autor videa. „Zatím ho nesestřelili, pokračuje k městu,“ pokračoval.
Let íránského dronu nad Dubají však neměl příliš dlouhého trvání. Z oblaků se totiž po několika vteřinách vynořila i stíhačka F-16E ve službách letectva Spojených arabských emirátů. Přímo nad hlavami překvapených turistů na pláži následně vypálila raketu vzduch vzduch. Následný zvuk exploze značil, že íránský dron zasáhla.
Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů v neděli uvedlo, že během dne letectvo zaznamenalo 117 dronů a z toho 113 zničilo. „Pokud jde o naši národní bezpečnost, neexistují kompromisy. Naše letectvo se dokáže vypořádat s jakoukoliv hrozbou,“ uvedlo ministerstvo obrany podle deníku Daily Mail. Saudskoarabské ministerstvo zahraničí íránské útoky na svém území odsoudilo.
Konečně je na co koukat.
Teď bych do té hnůjbaje jel...