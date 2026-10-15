Policie pátrá po Radku Galuškovi: Je podezřelý z pokusu o vraždu
Policie od dnešní půlnoci vyšetřuje násilný trestný čin na Uherskohradišťsku, který kvalifikovala jako pokus o vraždu. Po podezřelém muži Radku Galuškovi intenzivně pátrá a varuje, že může být nebezpečný. Podle kriminalistů by se mohl pohybovat v šedé Škodě Fabia s registrační značkou 2Z4 8888.
Kriminalisté od dnešní půlnoci vyšetřují násilný trestný čin na Uherskohradišťsku. Případ kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu. Po podezřelém Radku Galuškovi nyní intenzivně pátrají a varují veřejnost, že může být nebezpečný.
Policie zatím zveřejnila také informace o autě, ve kterém by se mohl pohybovat. Jde o šedou Škodu Fabia s registrační značkou 2Z4 8888.
„Po podezřelém muži intenzivně pátráme. Může být nebezpečný,“ upozornili policisté na síti X. Zároveň vyzvali veřejnost k maximální opatrnosti. Pokud lidé muže zahlédnou, neměli by se ho za žádných okolností pokoušet sami zadržet ani ho kontaktovat. „Pokud jej uvidíte, nesnažte se ho zadržet ani kontaktovat. Ihned volejte linku 158,“ apeluje policie.
Další podrobnosti k případu zatím kriminalisté nezveřejnili.
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