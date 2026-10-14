Záchrana sebevraha v Českém Krumlově: Zásahovka si hrála na turisty!

Plášťový most se stal dějištěm dramatické záchrany.
Plášťový most se stal dějištěm dramatické záchrany.
Český Krumlov
Český Krumlov
Český Krumlov
Autor: Andrea Vídeňská - 
14. října 2026
16:45

Na Plášťovém mostě v Českém Krumlově se odehrály dramatické chvíle. Mladý muž chtěl ukončit svůj život. Členové zásahové jednotky nastražili léčku a k zoufalému muži se přiblížili v civilu jako turisté. Ve vhodnou chvíli ho strhli do bezpečí a předali do péče záchranářů.

Na Plášťovém mostě v Českém Krumlově stál mladý muž a hlavou se mu honila jedna věc. Chtěl ukončit svůj život. Policisté věděli, že pokud je spatří v uniformách, může být zle. Museli rychle vymyslet záložní plán. Minuty neúprosně běžely!

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Mazaný plán

Na zoufalého muže upozornila policisty příbuzná. Dozvěděla se o jeho plánu a okamžitě zavolala pomoc. „Policisté z obvodního oddělení Český Krumlov přijeli k mostu jako první. Dotyčného viděli stát nahoře. Od oznamovatelky věděli, že muž řekl, že pokud někde uvidí policisty, tak skočí,“ uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. V tu chvíli rozhodovala každá vteřina. Na místo vyrazili také členové jihočeské zásahové jednotky a vyjednavač. Jenže přiblížit se v uniformách bylo moc riskantní. Policisté museli přijít s jiným řešením.

Pak přišel spásný nápad. Policisté si všimli, že kolem muže procházejí lidé a on jim nevěnuje pozornost. Rozhodli se nastražit léčku. Členové zásahové jednotky se převlékli do civilního oblečení a na most zamířili jako obyčejní turisté, kteří obdivují krásy historického Českého Krumlova.

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Šťastný konec

Plán vyšel. „Jak správně předpokládali, muž si jich nevšímal, a proto ho ve vhodnou chvíli chytili a strhli směrem k sobě do bezpečí,“ popsala Schwarzová šťastný konec. Mladíkovi tím zachránili život. Po záchraně se muž policistům svěřil, že ho k zoufalému rozhodnutí přivedly osobní problémy. Nakonec skončil v péči zdravotnické záchranné služby.

Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.

Plášťový most se stal dějištěm dramatické záchrany.
Plášťový most se stal dějištěm dramatické záchrany.
Český Krumlov
Český Krumlov
Český Krumlov

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Policisté rozmluvili muži sebevraždu.
Zdroj: Facebook

 

 

Témata:
turistézáchrana životapokus o sebevražduléčkaČeský KrumlovZásahová jednotkaPlášťový most
Andrea Vídeňská
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Jiri Jezek ( 14. října 2026 17:33 )

Policajtům a jejich přisluhovačům není co věřit.

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