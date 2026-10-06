Druhá sebevražda u českého Interpolu: Zemřela veteránka Hana Kubicová (†51)

Druhá sebevražda u českého Interpolu: Zemřela Hana Kubicová
Druhá sebevražda u českého Interpolu: Zemřela Hana Kubicová
V Kosovu působila mezi lety 2007 a 2010.
Veteránka Kosovo 2007 Hana Kubicová
V Kosovu působila mezi lety 2007 a 2010.
Autor: Matouš Voldřich - 
6. října 2026
15:45

Již druhou sebevraždu v národní ústředně Interpol letos rozplétá policejní inspekce. Na život si sáhla veteránka z Kosova podplukovnice Hana Kubicová (†51).

„Skutečně jsme v tomto roce řešili dvě sebevraždy na ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci,“ potvrdil Blesku Jozef Bocán z policejního prezídia.

Na smuteční oznámení Kubicové se píše: Zemřela náhle ve čtvrtek 1. října 2026. Na sociálních sítích se šíří informace, že měla být obětí šikany ze strany nadřízených.

„Aktuální tragédii se kolegové zabývají, definitivní závěr zatím neznáme. Z předběžných zjištění však čemukoliv nestandardnímu na pracovišti nic nenasvědčuje,“ řekl Bocán a doplnil: „První případ jakkoliv nesouvisel se službou, šlo o osobní záležitost.“

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Objevila masový hrob

Kubicová sloužila několik let v zahraničí, mimo jiné v Kosovu. „Vyprávěla mi o zkušenosti z mise, o objevení masového hrobu. O věcech, které člověk neposlouchá lehce a na které se nezapomíná,“ uvedl ve vzpomínce Roman Janas z Válečného muzea Česká Ves, kterému do sbírek předala svou starou slavnostní  uniformu. „Poslední říjnovou sobotu se u nás uskuteční setkání válečných veteránů. Budeme vzpomínat i na Tebe,“ vzkázal.

Potýkáte se s problémy? Máte trápení, ocitli jste se v těžké situaci nebo myslíte na sebevraždu? Právě pro vás tu je Linka první psychické pomoci, nonstop a zdarma: 116 123

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Druhá sebevražda u českého Interpolu: Zemřela Hana Kubicová
Druhá sebevražda u českého Interpolu: Zemřela Hana Kubicová
V Kosovu působila mezi lety 2007 a 2010.
Veteránka Kosovo 2007 Hana Kubicová
V Kosovu působila mezi lety 2007 a 2010.

Témata:
válečná veteránkablesksebevraždaKosovoInterpolPolicejní prezidium České republiky
Matouš Voldřich
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Uživatel_5814834 ( 6. října 2026 21:39 )

souhlas 👍

ford Corvette ( 6. října 2026 21:32 )

a jestli si mohu třeba jen někoho MAXIMÁLNĚ vážit, je to ZEMŘELÝ vyšetřovatel Standa Švábenský, který upozornil a vypověděl před svou vlastní "sebevraždou" 😕
o Traktoristovi - Šlachtou, který za ÚOOZ rozložil Českou Policii !!! !!! !!! 👎

R.I.P. - Stando. Moc jsem si Tě nejen za to vážil a vážím...

ford Corvette ( 6. října 2026 21:18 )

Interpol by měl asi povolat Českého ex Policejního Prezidenta Jirku Koláře aby jím s těmi údajnými "sebevraždami " pro veřejnost pomohl, stejně tak JAK to nařídil v Roce 2004 ! 👍

přišlo se nejen na Psychopaty Stodolovy 👍

Ing. Karel Čermák ( 6. října 2026 18:43 )

tohle taky zavani, u policie asi dostali befel mit vsechno co nejdriv vyreseny jako jasnou sebevrazdu. tomu by neverila ani cervena karkulka ani vlk z lesa, samy bachorky. 👍

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