Druhá sebevražda u českého Interpolu: Zemřela veteránka Hana Kubicová (†51)
Již druhou sebevraždu v národní ústředně Interpol letos rozplétá policejní inspekce. Na život si sáhla veteránka z Kosova podplukovnice Hana Kubicová (†51).
„Skutečně jsme v tomto roce řešili dvě sebevraždy na ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci,“ potvrdil Blesku Jozef Bocán z policejního prezídia.
Na smuteční oznámení Kubicové se píše: Zemřela náhle ve čtvrtek 1. října 2026. Na sociálních sítích se šíří informace, že měla být obětí šikany ze strany nadřízených.
„Aktuální tragédii se kolegové zabývají, definitivní závěr zatím neznáme. Z předběžných zjištění však čemukoliv nestandardnímu na pracovišti nic nenasvědčuje,“ řekl Bocán a doplnil: „První případ jakkoliv nesouvisel se službou, šlo o osobní záležitost.“
Objevila masový hrob
Kubicová sloužila několik let v zahraničí, mimo jiné v Kosovu. „Vyprávěla mi o zkušenosti z mise, o objevení masového hrobu. O věcech, které člověk neposlouchá lehce a na které se nezapomíná,“ uvedl ve vzpomínce Roman Janas z Válečného muzea Česká Ves, kterému do sbírek předala svou starou slavnostní uniformu. „Poslední říjnovou sobotu se u nás uskuteční setkání válečných veteránů. Budeme vzpomínat i na Tebe,“ vzkázal.
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