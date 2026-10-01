Studenty strhl proud: Osm mrtvých!
Osm studentů utonulo v moři v západoindickém státě Maháráštra. Strhl je nečekaně silný proud, informovala agentura Reuters s odvoláním na místní média.
Neštěstí se událo zhruba 170 kilometrů jižně od Bombaje, finančního centra Indie. Oblast je známá dlouhými písečnými plážemi a patří k vyhledávaným turistickým místům Maháráštry. Skupina 42 studentů a šesti učitelů si na pláži podle indických médií chtěla udělat piknik.
Podle policie, kterou citoval list The Indian Express, následně osm studentů vstoupilo do moře, kde je strhl silný proud. Nikdo z nich nepřežil. Záchrannou akci zahájil tým místní společnosti provozující vodní sporty. Podle indické televize NDTV se mu podařilo z moře vyzvednout těla všech osmi obětí. Všem utonulým bylo podle NDTV 16 let.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.