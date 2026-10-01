Studenty strhl proud: Osm mrtvých!

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: ČTK / AP / Rajesh Kumar Singh)
Autor: ČTK - 
1. října 2026
21:05

Osm studentů utonulo v moři v západoindickém státě Maháráštra. Strhl je nečekaně silný proud, informovala agentura Reuters s odvoláním na místní média.

Neštěstí se událo zhruba 170 kilometrů jižně od Bombaje, finančního centra Indie. Oblast je známá dlouhými písečnými plážemi a patří k vyhledávaným turistickým místům Maháráštry. Skupina 42 studentů a šesti učitelů si na pláži podle indických médií chtěla udělat piknik.

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Podle policie, kterou citoval list The Indian Express, následně osm studentů vstoupilo do moře, kde je strhl silný proud. Nikdo z nich nepřežil. Záchrannou akci zahájil tým místní společnosti provozující vodní sporty. Podle indické televize NDTV se mu podařilo z moře vyzvednout těla všech osmi obětí. Všem utonulým bylo podle NDTV 16 let.

Témata:
smrtutopeníIndieplážMaháráštraBombajmořeturistická destinaceThe Indian ExpressNDTV
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