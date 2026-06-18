Spánek na pláži stál studentky život: Dvě dívky smetla obří vlna!

Dvě studentky zřejmě usnuly na pláži, vlna je strhla do moře a zemřely
Dvě studentky zřejmě usnuly na pláži, vlna je strhla do moře a zemřely
Dívky do moře strhla velká vlna, o jejich záchranu se pokoušelo několik složek záchranného systému
Dívky do moře strhla velká vlna, o jejich záchranu se pokoušelo několik složek záchranného systému
Dívky do moře strhla velká vlna, o jejich záchranu se pokoušelo několik složek záchranného systému
Autor: Kamil Morávek - 
18. června 2026
17:38

Na pláži města Santa Cruz v Kalifornii došlo minulou středu k ohromnému neštěstí. Dvě mladé ženy přišly o život po tom, co je smetla do moře obrovská vlna. Na písku zřejmě usnuly. Jedna z nich zemřela krátce po vytažení z vody, druhá o pár dní později v nemocnici.

Harshita Nairová (†21) a Mahial Sranová (†20) obě pocházely z města Fremont nedaleko San Francisca. Skamarádily se na střední a letos dokončily předposlední ročník univerzity. Harshita studovala práva a Mahial zdravotní školu. Těšily se, že příští rok studia ukončí a převezmou si své diplomy.

To se ale bohužel nestane. Minulou středu se vydali odpoledne na pláž Yellow Bank v severní části Santa Cruz, Okolnosti nejsou přesně jasné, policisté však mají za to, že na pláži usnuly. „Ležely v propadlině mezi dvěma plážemi. Tam se může stát, že vás překvapí náhlý příliv vody a uvězní vás tam,“ popsal náčelník místních dobrovolných hasičů Kyle Breton na facebooku.

Incident viděl náhodný kolemjdoucí, který okamžitě zalarmoval záchranáře. Dívky se v jednu chvíli snažilo zachránit osm plavců. Starší dívka zemřela na místě, záchranáři vytáhli bohužel už jen její bezvládné tělo. Mahial se podařilo převézt do nemocnice, tam ale také o víkendu podlehla utrpěným zraněním. 

Hasiči po incidentu na několika podobných místech v okolí vztyčili varovné cedule.

Video  Jednu z dívek, které smetla vlna do moře, transportoval vrtulník do nemocnice. Tam o pár dní později zemřela. Druhá zemřela přímo na místě.  - Facebook
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Dvě studentky zřejmě usnuly na pláži, vlna je strhla do moře a zemřely
Dvě studentky zřejmě usnuly na pláži, vlna je strhla do moře a zemřely
Dívky do moře strhla velká vlna, o jejich záchranu se pokoušelo několik složek záchranného systému
Dívky do moře strhla velká vlna, o jejich záchranu se pokoušelo několik složek záchranného systému
Dívky do moře strhla velká vlna, o jejich záchranu se pokoušelo několik složek záchranného systému

Témata:
smrtvlnautopeníUSAKalifornieplážSan FranciscoSanta CruzFremont
Kamil Morávek
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